Karty graficzne GeForce RTX 3000 „Ampere” okazały się hitem komputerów i laptopów do gier. Nvidia jednak nie zamierza na tym poprzestawać i już przygotowuje kolejną generację akceleratorów – w sieci pojawiły się nowe informacje o kartach GeForce RTX 4000 „Ada Lovelace”.

Jak pewnie pamiętacie, pierwsze informacje o kartach Nvidia Ada Lovelace (Lovelace) pojawiły się pod koniec ubiegłego roku, ale nie poznaliśmy wtedy zbyt wielu szczegółów na temat nowych konstrukcji. Wracamy jednak do tematu, bo ostatnio w sieci pojawiły się nowe przecieki o akceleratorach.

Nvidia przygotowuje nową generację kart GeForce

Nowe (nieoficjalne) informacje na temat kolejnej generacji kart ujawnili użytkownicy Greymon55 i kopite7kimi z Twittera.

W odróżnieniu od układów z generacji Hopper, chipy Ada Lovelace (AD10X) zostały zaprojektowane typowo z myślą o kartach graficznych do gier – najpewniej będą to modele z serii GeForce RTX 4000. Nvidia podobno zakończyła proces tworzenia nowej architektury i nie będzie tutaj wprowadzała żadnych zmian (ewentualne modyfikacje zapewne mogą dotyczyć specyfikacji poszczególnych układów graficznych).

No właśnie, specyfikacja. Według wcześniejszych informacji, producent planuje rozbudować nowe rdzenie - topowy model AD102 miałby dysponować 12 blokami GPC/144 blokami SM (dla porównania topowy układ Nvidia Ampere - GA102 ma „tylko” 7 bloków GPC/84 bloki SM). Nowa architektura ma również wprowadzić pojemniejszą pamięć podręczną. Zmiany oczywiście przełożyłyby się na lepsze osiągi.

kopite7kimi w maju poruszył też kwestię budowy układów graficznych - wtedy jeszcze nie było wiadomo czy Nvidia zdecyduje się na zastosowanie monolitycznej konstrukcji rdzenia, czy jednak postawi na modułowy układ typu MCM (Multi-chip module).

Greymon55 zaznacza jednak, że nie powinniśmy zbyt optymistycznie podchodzić do kwestii zapotrzebowania na energię elektryczną (dotyczy to także konkurencyjnych modeli AMD z generacji RDNA 3). Mogłoby to oznaczać, że nowe karty będą "prądożerne" i gorące.

Kiedy premiera kart graficznych GeForce RTX 4000?

Niestety, na premierę nowych kart będziemy musieli jeszcze się naczekać – spekuluje się, że modele GeForce RTX 4000 miałyby zadebiutować dopiero pod koniec przyszłego roku. Wcześniej na rynku mają pojawić się ulepszone modele GeForce RTX 3000 SUPER.

Co ważne, „zieloni” z powrotem mieliby produkować swoje chipy w fabryce TSMC (a nie jak obecne modele Ampere w fabryce Samsunga). Układy Ada Lovelace miałyby być wytwarzane w nowym, 5-nanometrowym procesie technologicznym, a na ten moment jeszcze nie wiadomo czy będzie to zwykła litografia N5 czy zoptymalizowana N5P (N5 Performance-enhanced).

Źródło: Twitter @ Greymon55, Twitter @ kopite7kimi, VideoCardz