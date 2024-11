Ranking procesorów to idealne miejsce, by sprawdzić i porównać sprzęt przed zakupem komputera. Niedawno zaktualizowaliśmy zestawienie o najnowsze modele Intel i AMD.

Koniec roku okazał się wyjątkowo obfity w premiery procesorów dla graczy. Intel zaprezentował odblokowane układy z serii Core Ultra 200, natomiast AMD przygotowało pierwszą jednostką Ryzen 9000 z pamięcią 3D V-Cache. Nowe modele pojawiły się także w naszym rankingu procesorów.

Niespełnione oczekiwania graczy

Pod koniec października Intel wprowadził na rynek pierwsze modele z serii Core Ultra 200 – początkowo zadebiutowały wersje z odblokowanym mnożnikiem, które można podkręcać. Mieliśmy okazję przetestować trzy najciekawsze modele: Core Ultra 5 245K, Core Ultra 7 265K oraz Core Ultra 9 285K.

Nowe jednostki bazują na zupełnie nowej architekturze Arrow Lake, która w dużej mierze skupia się na poprawie efektywności energetycznej – i rzeczywiście widać tu znaczący postęp w porównaniu do starszych modeli Core 13. i 14. generacji. Procesory Core Ultra 200 oferują dobre osiągi przy znacznie niższym zużyciu energii. Niestety, pod względem wydajności w grach wypadają słabiej od swoich poprzedników, co sprawia, że trudno je polecić wymagającym graczom (wbrew temu co zapowiadał producent).

Nowe procesory pojawiły się w naszym rankingu, więc jeśli nie macie czasu na zapoznanie się ze szczegółowymi testami, możecie sprawdzić ich specyfikacje oraz wyniki wydajności w benchmarkach.

AMD przejmuje koronę króla wydajności w grach

Premiera procesorów AMD Ryzen 9000 wywołała mieszane uczucia wśród testerów (choć sytuację nieco poprawiła niedawna promocja, która obniżyła ich ceny). Dużo większe nadzieje wiązano jednak z modelami Ryzen 9000 wyposażonymi w pamięć 3D V-Cache – na początku listopada zadebiutował pierwszy model z tej serii: Ryzen 7 9800X3D.

Nowy procesor oferuje znaczący wzrost wydajności w grach, dzięki czemu testerzy jednogłośnie okrzyknęli go nowym królem gamingu. Co istotne, choć nie jest to model typowo przeznaczony do pracy twórczej, możemy również liczyć na solidną poprawę wydajności w programach. Niestety, wyższa wydajność wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

Zainteresowanie procesorem okazało się tak duże, że sprzęt wyprzedał się natychmiast po premierze w sklepach. Zainteresowani muszą więc czekać na kolejne dostawy. Model AMD Ryzen 7 9800X3D pojawił się już w naszym rankingu wydajności procesorów, więc możecie zapoznać się z jego specyfikacją.

To nie koniec premier procesorów

Wiele na to wskazuje, że początek 2025 r. przyniesie kolejne premiery procesorów. W kuluarach mówi się o premierze zwykłych modeli Core Ultra 200 (bez odblokowanego mnożnika), a także kolejnych, wydajniejszych jednostek Ryzen 9000X3D.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.