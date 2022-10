Zaktualizowaliśmy ranking procesorów o modele Ryzen 7000. Wiemy jak wypadają najnowsze jednostki AMD, co na pewno pomoże Wam w podjęciu decyzji o ewentualnym zakupie sprzętu.

Jesteśmy po premierze procesorów AMD Ryzen 7000 – niedawno mieliśmy okazję przetestować trzy najciekawsze modele: Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X i Ryzen 5 7600X. Nowe jednostki pojawiły się też w naszym rankingu procesorów.

Nowe procesory AMD Ryzen 7000

Procesory Ryzen 7000 nadal bazują na konstrukcji opartej o chiplety, ale wprowadzają całkowicie nową architekturę Zen 4. Producent wprowadził też obsługę pamięci DDR5, magistrali PCI-Express 5.0, a ciekawostką jest zintegrowany układ graficzny Radeon (RDNA 2).

Model Rdzenie/Wątki Taktowanie bazowe/boost Pamięć L2 + L3 Kontroler pamięci Grafika Podkręcanie TDP Cena AMD Ryzen 9 7950X 16/32 4,5/5,7 GHz 16 MB + 64 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) Radeon (2 CU) TAK 170 W 4199 zł AMD Ryzen 9 7900X 12/24 4,7/5,6 GHz 12 MB + 64 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) Radeon (2 CU) TAK 170 W 3199 zł AMD Ryzen 7 7700X 8/16 4,5/5,4 GHz 8 MB + 32 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) Radeon (2 CU) TAK 105 W 2249 zł AMD Ryzen 5 7600X 6/12 4,7/5,3 GHz 6 MB + 32 MB DDR5-5200

(dwukanałowy) Radeon (2 CU) TAK 105 W 1799 zł

Procesory Ryzen 7000 w rankingu procesorów

Nowe procesory oferują spory wzrost wydajności i efektywności energetycznej. Potwierdza to też nasz ranking procesorów, gdzie możecie szybko porównać specyfikację, wydajność w procesorowych zastosowaniach (dodaliśmy nowy benchmark Cinebench R23, który dobrze obrazuje wydajność jedno- i wielowątkową) oraz ceny poszczególnych modeli.

Ryzen 9 7950X to obecnie najwydajniejszy procesor z segmentu konsumenckiego. W procesorowych zastosowaniach układ znacząco wyprzedza najlepsze modele konkurencji – Core i9-12900K i Core i9-12900KS (ale jest też od nich wyraźnie droższy - jego koszt to ponad 4 tys. złotych).

Ryzen 9 7900X plasuje się poziom niżej w ofercie producenta, ale w większości procesorowych zastosowań też wypada trochę lepiej względem Core i9-12900K. Warto jednak mieć na uwadze, że model AMD nadal jest trochę droższy względem Intela - w polskich sklepach przyjdzie nam za niego zapłacić jakieś 3200 złotych.

Najsłabszy z nowej serii - Ryzen 5 7600X cenowo konkuruje z Core i5-12600K (obydwa modele kosztują około 1799 zł). W procesorowych zastosowaniach obydwa modele wypadają bardzo podobnie. Różnica jest taka, że Ryzen oferuje wyraźnie lepszą wydajność w grach.

Warto jednak zaznaczyć, że do obsługi procesorów Ryzen 7000 wymagana jest nowa, droższa płyta główna AM5 i pamięci DDR5 RAM, co znacząco podnosi zakup całego komputera. Producent zapowiada jednak dłuższe wsparcie dla platformy, co może zaprocentować na przyszłość jeśli użytkownicy będą chcieli zmodernizować zestaw o kolejną generację CPU.

Intel nie odpuszcza – niedługo pojawią się nowe modele

Nowa generacja Ryzenów wprowadza spory progres w kwestii wydajności i funkcjonalności – układy konkurują lub pokonują modele Core 12. generacji, a do tego zapewniają wsparcie dla nowoczesnych interfejsów. Warto jednak mieć na uwadze, że niedługo na rynku zadebiutują pierwsze procesory z 13. generacji Intel Core, które mają zaoferować lepsze osiągi, przez co mogą pokrzyżować szyki „czerwonym”. Jak będzie w praktyce? Procesory już są w naszych rękach, ale szczegóły poznamy dopiero 20 października, gdy nowe układy oficjalnie zadebiutują na rynku.

