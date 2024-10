W trakcie RazerCon 2024 zaprezentowano garść nowości. Razer poszerza swoją ofertę między innymi o Razer Freyja – haptyczną matę dla graczy, która ma za zadanie poszerzyć wrażenia sensoryczne i zagwarantować wyższy poziom immersji.

Widzieliśmy już haptyczną kamizelkę, a co powiecie na haptyczną matę od Razer? Firma stale poszerza swoją ofertę – dowód znajdziemy na zakończonym już RazerCon 2024. Jedną z interesujących nowości jest Razer Freyja, czyli właśnie mata haptyczna dla graczy.

Jak działa Razer Freyja?

Technologia Razer Sensa HD Haptics stanowi kluczowy element Razer Freyja, zwiększając poziom sensorycznego sprzężenia zwrotnego, co umożliwia odczuwanie każdego aspektu gry. Wyobraź sobie odczuwanie adrenaliny podczas wyścigu samochodowego lub głęboką ciszę podczas misji skradankowej z takim realizmem, że rozmywa się granica między światem gry a rzeczywistością.

Razer aktywnie współpracuje z twórcami gier, aby zintegrować swoją technologię haptyczną bezpośrednio z ich produktami, co przekłada się na głęboko wciągające doświadczenia. Dzięki tej funkcji oraz ciągle powiększającej się bibliotece gier wspieranych przez platformę Razer Sensa HD Haptics, sesje gier stają się bardziej realistyczne niż kiedykolwiek przedtem.

Razer Freyja wyposażono w sześć wysokiej jakości silników haptycznych, rozmieszczonych w taki sposób, aby dostarczać precyzyjne i wielokierunkowe wrażenia. Ich strategiczne umiejscowienie umożliwia symulowanie interakcji z grą z bogactwem szczegółów, co zwiększa świadomość przestrzenną. Dzięki temu możesz odczuwać kierunek, odległość oraz intensywność zdarzeń w grze w różnych częściach ciała, co jeszcze bardziej pogrąża cię w wirtualnej rzeczywistości.

To nie wszystko. Integracja Razer Freyja ze słuchawkami Razer Kraken V4 Pro, które również są wyposażone w technologię Razer Sensa HD Haptics, znacząco wzmacnia wrażenia sensoryczne, nie tylko podczas gry. Razer Kraken V4 Pro w połączeniu z Razer Freyja tworzy kompleksowy ekosystem haptyczny, obejmujący użytkownika od głowy aż do dolnych partii ciała.

Cechy Razer Freyja

Razer Freyja idealnie współpracuje z różnorodnymi konfiguracjami, nie tylko w grach, ale również podczas oglądania filmów czy słuchania muzyki. Dzięki bezprzewodowej łączności Razer HyperSpeed Wireless na PC i Bluetooth dla urządzeń z systemem Android za pomocą aplikacji Razer Nexus, mata doskonale integruje się z różnymi urządzeniami, co znacząco poprawia doznania rozrywkowe. Bez względu na to, czy grasz, oglądasz film czy słuchasz muzyki, jej wszechstronność sprawia, że Razer Freyja staje się kluczowym elementem każdej platformy.

Razer Freyja jest także zaprojektowana z myślą o praktycznej wszechstronności. Jej regulowany pasek pozwala na bezpieczne dopasowanie do różnych modeli foteli gamingowych i biurowych, co rozszerza jej zastosowanie poza środowisko graczy. Łatwa w instalacji i uniwersalnie kompatybilna, jest gotowa do użycia zaraz po wyjęciu z pudełka, co czyni ją wyjątkowym dodatkiem do każdego zestawu rozrywkowego.

Razer Freyja dysponuje zaawansowanym systemem szybkiego łączenia, opracowanym aby zwiększyć zarówno trwałość, jak i funkcjonalność urządzenia. System ten został zaprojektowany z uwzględnieniem ochrony przed potencjalnymi uszkodzeniami, które mogą wynikać z przypadkowych szarpnięć i pociągnięć, co przekłada się na długowieczność zarówno samego urządzenia, jak i jego przewodów. Dodatkowo, system ten ułatwia efektywne zarządzanie kablami, co pomaga utrzymać estetyczny wygląd całego stanowiska

Cena i dostępność

Mata haptyczna Razer Freyja wyceniona została na 299,99 euro i dostępna na Razer.com, RazerStores i u wybranych lokalnych sprzedawców na całym świecie.

Źródło: Razer