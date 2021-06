Granie na smartfonie bywa dla niektórych męczące. Razer wypuszcza nowy uniwersalny kontroler Razer Kishi, który ma taką sytuację zmieniać.

Na smartfonie jak na konsoli z Razer Kishi for iPhone (Xbox)

Razer nieprzypadkowo kojarzy się ze sprzętem dla graczy. Coraz częściej puszcza oczko do posiadaczy smartfonów, tym razem do tych preferujących modele od Apple. Właśnie im dedykowany jest bowiem Razer Kishi for iPhone (Xbox). Wedle zapowiedzi, został zaprojektowany w celu zapewnienia w grach mobilnych sterowania na poziomie konsoli. Wyposażono go w analogowe drążki o wyczuwalnym kliku, wielofunkcyjne przyciski i 8-kierunkowy D-pad. Pod względem konstrukcji jest bardzo podobny do innych gadżetów z serii Razer Kishi, ale ma dodatkowo nowe, monochromatyczne przyciski.

Producent dodaje, że Razer Kishi for iPhone (Xbox) został przygotowany z myślą o strumieniowaniu w ramach Xbox Game Pass Ultimate, jest w pełni zintegrowanemu z usługą oraz konsolami Xbox. Kontroler cechuje się też certyfikatem MFi i współpracuje z kompatybilnymi z kontrolerem grami pod iOS. Nie ma w tym przypadku, zbiega się bowiem w czasie z udostępnieniem Xbox Cloud Gaming dla wszystkich członków Xbox Game Pass Ultimate, w tym korzystającym ze smartfonów oraz tabletów z logo Apple. W kwietniu pisaliśmy o testach beta, teraz wszystko zostało już dopracowane.

Spora cena, ale dostęp do Xbox Game Pass Ultimate w prezencie

Razer z reguły wycenia swoje propozycje dość wysoko. Jak jest w tym przypadku? Przedstawiany kontroler będzie kosztował 109,99 euro. Sprzedaż rozpocznie się już w przyszłym miesiącu. Dodatkową zachętą do zakupu ma być tutaj 90-dniowa wersja próbna usługi Xbox Game Pass Ultimate.

Kompatybilność Razer Kishi for iPhone (Xbox) obejmuje smartfony iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus i wszystkie nowsze.

Źródło: Razer