Marka realme zadomowiła się w Polsce, o czym najlepiej świadczy największa dotąd premiera stacjonarna jej smartfona – model 7i będzie dostępny na start w niemal 1500 punktach sprzedaży.

Smartfon realme 7i już 19 grudnia trafi na polskie półki sklepowe

Już od 10 grudnia możesz go kupić online, a w najbliższą sobotę, 19 grudnia, realme 7i trafi do polskich sklepów stacjonarnych. Smartfon będzie dostępny w prawie 1500 punktach – możesz go szukać w sklepach takich sieci jak Media Expert czy RTV Euro AGD, ale też choćby w salonach sieci Play. Do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne: niebieska i srebrna, a niezależnie od tego, na którą się zdecydujesz, zapłacisz 699 złotych. Co otrzymujesz za te pieniądze?

realme 7i to dobry smartfon prawie dla każdego

Jeśli nie wykorzystujesz smartfona do pracy albo nie jesteś maniakiem wymagających gier mobilnych, to realme 7i może ci przypaść do gustu. To telefon za 7 stówek o naprawdę konkretnej specyfikacji, której najjaśniejszym punktem jest chyba akumulator o pojemności 6000 mAh. Dzięki niemu codzienne ładowanie nie jest konieczne – spokojnie można podłączać urządzenie do prądu choćby i co trzeci dzień. A gdy tego nie potrzebujesz, to możesz też korzystać z niego jak z power banka.

Równocześnie nowy smartfon realme działa płynnie i bez zawieszek, bo ma na pokładzie 4 GB RAM-u i przyzwoity procesor MediaTek Helio G85 z ośmioma rdzeniami. Z przodu urzeka 6,5-calowym wyświetlaczem IPS, z tyłu zaś wrażenie robi potrójny aparat 48 Mpix (dodatkowe obiektywy to: ultraszerokokątny i makro). Jest też Wi-Fi 5, jest Bluetooth 5 i jest szybki czytnik linii papilarnych.

Źródło: realme, informacja własna

