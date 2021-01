realme to kolejna chińska marka, która rozszerza swoje portfolio w naszym kraju. To już nie tylko smartfony i gadżety ubieralne, ale też urządzenia z gatunku akcesoriów domowych.

realme chce zawładnąć naszymi mieszkaniami – zupełnie jak Xiaomi

Chińczycy czują się u nas coraz lepiej, bo też my przyjmujemy ich z coraz szerzej otwartymi ramionami. Śladami Xiaomi, które najpierw zachwyciło nas telefonami, by z czasem zawładnąć naszymi nadgarstkami, a ostatecznie i całymi mieszkaniami, podążają kolejni producenci, a jednym z nich jest realme. Firma niedawno zadebiutowała w naszym kraju ze swoimi smartfonami oraz akcesoriami, takimi jak słuchawki czy smartwatche i smartbandy. Teraz chce nas zainteresować także innymi produktami ze swojego obszernego portfolio.

Pierwszym urządzeniem spoza szeroko rozumianej gałęzi mobilnej, jakie wylądowało na polskich półkach sklepowych, jest realme Smart Scale. Podobnie jak konkurencji, tak i ten producent nie przejmuje się wymyślaniem nazw i podaje wprost, czym jest dany sprzęt. W tym przypadku mówimy więc o tzw. inteligentnej wadze, czyli gadżecie, który nie ogranicza się tylko do podawania masy ciała w kilogramach lub funtach.

realme Smart Scale – inteligentna waga za 100 złotych

Odpowiedź realme na takie wagi jak Xiaomi Mi Body Composition Scale czy Huawei Smart Scale, jest w stanie podać aż 16 różnych wyników: od samej masy ciała, przez poziom tkanki tłuszczowej, wagę tkanki kostnej i wagę mięśni, po współczynnik BMI, wiek biologiczny, tętno czy poziom nawodnienia organizmu. Dzięki temu masz mieć wszystko pod kontrolą.

O samej wadze warto wiedzieć jeszcze, że ma dość pamięci na wskazania wszystkich domowników, że główny element został wykonany z hartowanego szkła, że energię dają tu 4 baterie AAA, że tolerancja wynosi 50 gramów oraz że całość bazuje na diagnostyce w technologii impedancji bioelektrycznej. Co ciekawe, urządzenie może się też sprawdzić w kuchni, dzięki trybowi małej wagi (pomiary od 50 g do 10 kg, z dokładnością do 10 g).

Sugerowana cena wagi wynosi 99 złotych i według nas pierwsze w Polsce urządzenie realme z kategorii smart home prezentuje się zatem naprawdę nieźle. My czekamy na więcej, a ty?

Źródło: realme, informacja własna

