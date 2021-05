Szukasz smartfona z 5G, ale celujesz w model przystępny cenowo? Redmi Note 10 5G to jedna z bardziej kuszących propozycji, zwłaszcza przez kilka najbliższych dni.

Redmi Note 10 5G w niższej cenie, a do tego z prezentami

Zgodnie z zapowiedziami, wystartowała promocja, której głównym bohaterem jest właśnie Redmi Note 10 5G. Producent bardzo się postarał aby przyciągnąć jak najwięcej zainteresowanych, ponieważ zadbał o kilka korzyści dla korzystających z promocji.

Przede wszystkim obniżono ceny. Wersja 64 GB kosztuje 899 złotych, za wersję 128 GB trzeba natomiast zapłacić 999 złotych. To jednak nie wszystko, bo do każdego egzemplarza Xiaomi dodaje opaskę Mi Band 5 za darmo. Wciąż mało? No to dołóżmy do tego jeszcze 6-miesięczną gwarancją na ekran omawianego smartfona.

Promocja trwa do 30 maja. Jeśli jesteście zainteresowani to możecie skorzystać z niej w oficjalnych sklepach Xiaomi (mi-store.pl, mimarkt.pl, mi-home.pl) oraz też w wybranych sieciach handlowych oraz u operatorów.

Dlaczego warto kupić Redmi Note 10 5G?

Uwzględniając przedstawioną promocję, trudno znaleźć tańszego smartfona obsługującego 5G. Nie znaczy to jednak, że Redmi Note 10 5G nie ma innych atutów.

Smartfon został wyposażony w 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080 pikseli). Można powiedzieć, że powoli staje się ona standardem nawet w tym budżecie, ale z pewnością inaczej jest w przypadku podwyższonej częstotliwości odświeżania 90 Hz, a również z tym mamy tu do czynienia. Dodatkowo można spodziewać się technologii Adaptive Sync znanej z droższych smartfonów Xiaomi.

O wydajność dba tutaj ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 700 współpracujący z 4 GB pamięci RAM. Poza tym Redmi Note 10 5G może pochwalić się aparatem fotograficznym z obiektywem głównym 48 Mpix obsługującym tryb nocny oraz dodatkowym obiektywem makro i czujnikiem głębi przydatnym dla osób lubiących wykonywać portrety z efektem naturalnie rozmytego tła.

Jak w większości smartfonów z tej rodziny, również tutaj można liczyć na pojemną baterię - 5000 mAh. Godne podkreślenia jest także zaplecze komunikacyjne, bo poza wspomnianą już obsługą sieci 5G zastosowano tutaj Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac oraz NFC do płatności zbliżeniowych czy szybkiego parowania akcesoriów.

Wbrew rynkowym trendom znalazło się miejsce na wyjście słuchawkowe 3,5 mm, co niektórzy z pewnością ocenią bardzo pozytywnie. Oczywiście jest też czytnik linii papilarnych, na bocznej krawędzi.

Dlaczego Mi Band 5 to miły prezent?

Niektórzy mogą kojarzyć, iż Mi Band 5 doczekał się już następcy. Faktycznie, ale nie zmienia to oceny tego gadżetu, która jest bardzo wysoka. To wciąż jedna z najlepszych opasek sportowych na rynku. O jej atutach więcej dowiecie się chociażby z naszej recenzji.

Ma dobry wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,1 cala, obsługuje 11 trybów sportowych, 24-godzinne monitorowanie tętna oraz snu. Może mierzyć też puls i poziom stresu, a nawet śledzić cykl miesiączkowy. Oczywiście jak przystało na gadżet dla osób aktywnych można mówić tu również o wodoszczelności i to do 50 metrów, a więc Mi Band 5 nadaje się do pływania.

Co sądzicie o przygotowanej przez producenta promocji i jak podoba Wam się sam smartfon?

Źródło: Xiaomi