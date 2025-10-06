Nowy rekord Bitcoina. Kryptowaluta mocno zyskuje na wartości przez FOMO

Ciekawostki

Bitcoin ustanowił nowy rekord – jego wartość w szczytowym momencie przekroczyła 125 tys. dolarów. Analitycy wskazują, że za wzrostem ceny stoi efekt FOMO, zachęcając kolejnych inwestorów do zakupu.

Kryptowaluty to cyfrowe (lub wirtualne) pieniądze, które działają w oparciu o technologie kryptograficzne. Ich najważniejszą cechą jest decentralizacja – transakcje są zapisywane w rozproszonym rejestrze, zwanym blockchain, co oznacza, że nie są kontrolowane przez żaden bank ani rząd.

Ostatnio znów zrobiło się głośno o kryptowalutach dzięki rekordowemu wzrostowi wartości Bitcoina.

Rekordowy kurs Bitcoina

Ostatnio Bitcoin (BTC), najbardziej znana kryptowaluta na świecie, osiągnął rekordową wartość, przekraczając 125 tys. dol. Choć chwilowo kurs ustabilizował się na poziomie około 123,9 tys. dolarów, wciąż oznacza to ponad 20% wzrost w porównaniu z grudniem ubiegłego roku, kiedy Bitcoin po raz pierwszy przekroczył barierę 100 tys. dol.

Bitcoin - kurs kryptowaluty
W niedzielę kurs Bitcoina przekroczył 125 tys. dolarów (grafika: Google)

Obecnie kapitalizacja Bitcoina zbliża się do 2,5 biliona dol., co stawia ją na poziomie zbliżonym do wartości srebra. Trend ten pokazuje, że Bitcoin powoli przestaje być niszową inwestycją i staje się mainstreamowym aktywem finansowym. 

Dlaczego Bitcoin rośnie? 

Według agencji Reuters, Bitcoin notuje wzrosty już kilka dni z rzędu. Powodem jest rosnące zaufanie do amerykańskich akcji oraz zainteresowanie funduszami ETF powiązanymi z BTC. Fundusze te pozwalają inwestorom instytucjonalnym i detalicznym inwestować w Bitcoin bez konieczności jego bezpośredniego kupowania i przechowywania. 

Poprzedni szczyt, wynoszący około 124 000 USD, został osiągnięty w sierpniu, głównie dzięki polityce przyjaznej kryptowalutom w USA i napływowi kapitału od dużych inwestorów instytucjonalnych. Obecny wzrost kursu jest również interpretowany jako reakcja rynku na zamrożenie rządu federalnego USA, które skłania inwestorów do szukania alternatywnych aktywów. 

Na rynku zauważalne są dwa istotne zjawiska. Napływ inwestycji do ETF Bitcoinowych – instytucje zakupują BTC w odpowiedzi na napływ środków od inwestorów. Malejąca podaż dostępnego Bitcoina – duże transfery kryptowalut ogromnych inwestorów, którzy przenoszą ogromne ilości BTC do długoterminowego przechowywania. Przykładowo, w lipcu jeden inwestor przeniósł 80 tys. BTC z nieaktywnego portfela, a kilka dni temu z giełdy Binance przetransferowano 54 tys. BTC. 

Te działania mogą napędzać efekt FOMO (strach przed przegapieniem okazji), zachęcając kolejnych inwestorów do zakupu. Choć kurs chwilowo spadł, analitycy pozostają optymistyczni co do dalszych wzrostów, choć ostrzegają, że rynek może również gwałtownie się skorygować.

  • avatar
    Mario2k
    2
    3 największe fundusze inwestycyjne skupiły więcej BTC niż było w obrocie w 2017 roku !! !! Jak myślicie Oni kupili, żeby sprzedać taniej ? Na 99% kolejna bańka przyniesie ogromne wzrosty , BTC lekko po 200tys USD w okolicach początku 2028 roku
    • avatar
      Witalis
      2
      Pycha kroczy przed upadkiem...

