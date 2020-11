Pamięci RAM o taktowaniu 4000 MHz, 4500 MHz czy nawet 5000 MHz nie robią na nas większego wrażenia. Co jednak powiedzielibyście na pamięci pracujące z taktowaniem… 7000 MHz? Jeden z chińskich overclockerów pokazał, że jest to możliwe.

Najszybsze seryjnie produkowane pamięci DDR4 RAM osiągają taktowanie 5100 MHz. Nie oznacza to jednak, że nie można uzyskać wyższych zegarów przy samodzielnym podkręcaniu – ostatnio ustanowiono tutaj nowy rekord świata.

Nowy rekord podkręcania pamięci DDR4 RAM

Nowy rekord został ustanowiony przez chińskiego overclockera o pseudonimie baby-j – zdołał on przetaktować pojedynczy moduł Crucial Ballistixx MAX z 4000 MHz do 7004 MHz (rzeczywiste taktowanie to 3502 MHz). Tym samym pobił on wcześniejszy rekord tajwańskiego overclockera Bianbao XE, który na tych samych pamięciach osiągnął „tylko” 6666 MHz.



MSI MEG B550 Unify-X to płyta główna zaprojektowana typowo pod ekstremalne podkręcanie (konstrukcja wyróżnia się m.in. dwoma bankami pamięci RAM)

Kluczową rolę odgrywała platforma - baby-j wykorzystał procesor AMD Ryzen 5 PRO 4650G oraz płytę główną MSI MEG B550 Unify-X (to specjalny model zaprojektowany pod kątem ekstremalnego OC). Procesor i pamięć RAM schłodzono do ujemnych temperatur za pomocą ciekłego azotu.

Kiedy doczekamy się pamięci RAM o taktowaniu 7 GHz?

Uzyskany wynik należy traktować jako ciekawostkę (chociażby dlatego, że został ustanowiony na niekonwencjonalnym chłodzeniu i był niestabilny). Można jednak podejrzewać, że wraz z kolejną generacją pamięci – DDR5 RAM moduły o taktowaniu 7 GHz będą dostępne w seryjnej produkcji i każdy będzie mógł je zamontować w swoim komputerze bez „kombinowania” z ciekłym azotem. Na pojawienie się pamięci DDR5 będziemy musieli poczekać co najmniej do przyszłego roku.

Źródło: HWBot

Zobacz więcej o podkręcaniu: