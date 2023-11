Lidl przygotowuje się do nadchodzącego Black Friday 2023 i przecenia jeden ze swoich sztandarowych produktów. Popularny “Lidlomix”, czyli Monsieur Cuisine Smart 1200 W trafi do sklepów na krótki okres w rekordowo niskiej cenie.

W najnowszej gazetce Lidla znalazł się szereg produktów na zbliżające się wielkimi krokami święto zakupowe. Black Friday 2023 coraz bliżej, a w związku z tym kolejne sklepy przedstawiają swoje oferty na tę okazję.

Lidl postawił w tym roku na ukłon w stronę wszystkich, którzy chcą ułatwić sobie gotowanie i w ramach zbliżającej się oferty, do sprzedaży trafi popularny “Lidlomix” w cenie 1799 zł. Jak informuje gazetka promocyjna – oferta będzie ograniczona czasowo, bowiem Monsieur Cuisine Smart będzie można kupić tylko od 24 do 25 listopada (online i stacjonarnie) w cenie 700 zł niższej niż przed obniżką.

Lidl na Black Friday – “Lidlomix” 700 zł taniej

Do tej pory, przed zapowiadaną przez Lidl promocją, Monsieur Cuisine Smart 1200 W jest wyceniony na 2499 zł. To narzędzie, które jest przede wszystkim inteligentnym wsparciem w kuchni, a jego głównym konkurentem jest Thermomix. Porównanie tego sprzętu na tle “Lidlomiksa” opiera się w dużej mierze na o wiele niższej cenie działającej na korzyść sprzętu z Lidla.

Czym natomiast zachęca Monsieur Cuisine Smart? Producent zwraca uwagę przede wszystkim na duży wyświetlacz o przekątnej 8 cali i moc na poziomie 1200 W. Dzięki temu urządzenie jest w stanie zmielić twarde składniki lub wyrabiać gęste ciasto. Jednymi z kilkunastu funkcji “Lidlomiksa” jest m.in gotowanie na parze, siekanie, sous vide, fermentowanie oraz automatyczne czyszczenie. W zestawie z modelem Cuisine Smart znajduje się pokrywa, wkładka i nasadka do gotowania na parze, wkład do gotowania oraz miska o pojemności 4,5 l.

Oprócz popularnego “Lidlomiksa” w promocyjnej cenie, Lidl już od poniedziałku 20 listopada rozpocznie sprzedaż innych przecenionych produktów. Spośród nich, na uwagę zasługuje automatyczny ekspres do kawy DeLonghi ECAM 23.460.B w cenie 1199 zł, szereg elektroniki do kuchni (gofrownica 1200 W za 49 zł, grill kontaktowy 2000 W za 129 zł), mop parowy (99 zł), odkurzacze bezprzewodowe (różne modele, 299 zł za sztukę) oraz soundbar za 199 zł. W gazetce nie brakuje też urządzeń do pielęgnacji, np. irygatora (49 zł), żelazka parowego (49 zł) lub suszarki z jonizacją (49 zł).