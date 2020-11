Duże zainteresowanie konsolami Xbox Series X i Xbox Series S

Oficjalny komunikat nie zdradza wiele. Poza tym, że mówi o wspomnianym rekordzie. W ciągu 24 godzin od premiery sprzedano więcej egzemplarzy Xbox Series X i Xbox Series S niż którejkolwiek z konsol poprzedniej generacji w tym samym okresie. Z uwagi na skalę premiery (aż 40 krajów) i kilka innych kwestii można uznać to za spodziewany scenariusz. Co ciekawe, gracze mający wcześniej kontakt z konsolami tego producenta preferują Xbox Series X, ale rozpoczynający dopiero przygodę z tą marką częściej wybierają Xbox Series S.

Thank you for supporting the largest launch in Xbox history. In 24 hrs more new consoles sold, in more countries, than ever before. We’re working with retail to resupply as quickly as possible. You continue to show us the connective power of play is more important than ever.