Jeśli jest w naszym kraju kilka osób, których nie trzeba przedstawiać, to Robert Lewandowski z pewnością się do nich zalicza. Wygląda na to, że teraz będzie częstszym tematem rozmów wśród graczy.

Robert Lewandowski inwestuje w branżę gier

I nie chodzi tutaj o strzelane nim bramki w kolejnych odsłonach serii FIFA. Robert Lewandowski znany jest nie tylko z bardzo wysokich umiejętności piłkarskich, ale coraz częściej również z nie byle jakich pomysłów na inwestowanie swojego majątku. Najnowszy z nich związany jest właśnie z branżą gier, w której kapitan Reprezentacji Polski dostrzega spory potencjał.

I nie są to jedynie puste frazesy, podjęte zostały już pierwsze kroki prawne. Chodzi o podpisanie umowy pomiędzy Movie Games oraz Robertem Lewandowskim i Filipem Szklarzewskim. Dokument zakłada powołanie nowej ekipy odpowiedzialnej za tworzenie gier z tematyką sportową w tle. Robert Lewandowski będzie udziałowcem (i inwestorem), a Filip Szklarzewski obejmie stanowisko prezesa.

„Z innowacjami staram się być na bieżąco, chętnie korzystam z nich na co dzień. Sam rynek związany z nowoczesnymi technologiami, w tym rynek gier komputerowych, obserwuję od dłuższego czasu i widzę ogromny potencjał w tym segmencie. Współpraca z Movie Games to dodatkowo możliwość pokazania piłki nożnej od kuchni i będziemy to robić jako pierwsi.” - Robert Lewandowski

Jeśli Robert Lewandowski, to oczywiście gry sportowe. Tyle, że ukazane nieco inaczej

Niezwykle naturalny wydaje się tutaj wybór tematyki, za którą całe przedsięwzięcie będzie podążać. Mowa o grach sportowych, aczkolwiek nikt nie powinien nastawiać się na to, iż powstaje konkurencja dla serii FIFA czy PES. Tematem przewodnim pierwszej przygotowanej w tym kontekście gry ma być wprawdzie piłka nożna, ale zadaniem graczy nie będzie bieganie po murawie.

„Wszystkie najpopularniejsze gry piłkarskie skupiają się na tych kluczowych 90 minutach, my chcemy przedstawić pozostałe 22 i pół godziny oczekiwania na to wydarzenie. Takich gier, luźno inspirowanych formą popularnych seriali dokumentalnych o zespołach piłkarskich i nie tylko pokazujących historie zza kulis jeszcze nikt nie robił, co stawia nas w bardzo uprzywilejowanej pozycji. Ostatnio ogromnym zainteresowaniem cieszył się serial The Last Dance, który przybliżył sukces Michaela Jordana i Chicago Bulls, gdzie wydarzenia na parkiecie były tylko tłem całej historii. Jesteśmy przekonani, że tak jak produkcje filmowe o tej tematyce, tak i nasze gry jako nowy pośrednik przekazywania emocji, zainteresują szerokie grono odbiorców.” - Filip Szklarzewski

Akcje Movie Games idą w górę

Nie kojarzycie Movie Games? Przygotowało do tej pory chociażby Lust for Darkness, a ostatnio pełniło rolę wydawcy Drug Dealer Simulator. Prodcuent i wydawca od pewnego czasu jest notowany na warszawskiej giełdzie i nie trzeba było długo czekać na efekty podpisu Roberta Lewandowskiego. Akcje Movie Games podskoczyły już o ponad 12% i zbliżają się do rekordowych dla tej spółki poziomów.

Źródło: money.pl, foto: laczynaspilka

Warto zobaczyć również: