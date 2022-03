Odcięcie się kapitana reprezentacji Polski w piłce nożnej od Huawei może być pokłosiem ostatnich doniesień dotyczących chińskiej firmy i jej rzekomego wsparcia udzielanego rządowi Rosji. W tle kontrakt na kwotę nawet 5 milionów euro rocznie.

Ciemne chmury wiszą dziś nad Huawei

Trwająca od 2015 roku współpraca Huawei z Robertem Lewandowskim została dziś rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. Jednocześnie wstrzymane zostały wszelkie działania marketingowe, w których brał udział kapitan reprezentacji Polski.

„Informuję, że podjęliśmy dziś decyzję o zakończeniu współpracy marketingowej między Robertem Lewandowskim, a marką Huawei. Tym samym realizacja wszelkich świadczeń promocyjnych została z naszej strony wstrzymana” - mówił menadżer Tomasz Zawiślak w rozmowie z WP.

Branżowe media donoszą, że kontrakt Lewandowskiego z Huawei mógł opiewać nawet na kwotę 5 milionów euro rocznie.

Do nagłego zakończenia współpracy ustosunkował się polski oddział Huawei: „Huawei CBG Polska żałuje zakończenia partnerstwa z Robertem Lewandowskim. Doceniamy naszą długoletnią współpracę i życzymy mu samych sukcesów w przyszłości”.

Decyzja Lewandowskiego może wynikać z zarzutów dotyczących wspierania rządu Rosji przez Huawei

O tym informowaliśmy Was jeszcze wczoraj, kiedy to serwis Daily Mail powołując się na dokumenty opublikowane na chińskim portalu informacyjnym zarzucił Huawei wsparcie rosyjskiego rządu w walce z cyberatakami.

Zdaniem polskiego oddziału Huawei do jakiegokolwiek wsparcia firmy udzielonego rządowi Rosji nie doszło, a materiał opublikowany przez Daily Mail jest tzw. fake newsem. Lewandowskiemu mogło jednak nie odpowiadać to, że Huawei nie zdecydował się do tej pory wycofać ze sprzedaży swoich produktów w Rosji.

Źródło: WP