Dom kultury w Łozowej (obwód charkowski) stał się celem ostatniego ataku przeprowadzonego przez Rosjan na ludność Ukrainy. Rakieta spadła prosto na cywilny budynek, raniąc tym samym siedem osób.

Rosjanie trafili rakietą w dom kultury. Ranni cywile, a wśród nich - dziecko

Terror Rosjan nie zna granic - dziś mieliśmy kolejną okazję być tego świadkami. Zlokalizowany w Łozowej (obwód charkowski) dom kultury stał się celem ataku rakietowego przeprowadzonego przez wojska Federacji Rosyjskiej. Zgodnie z zapisem monitoringu, do ostrzału doszło niespełna kwadrans po 14 czasu polskiego.

Nagranie ze zdarzenia opublikowały instytucje rządowe Ukrainy - w tym Ministerstwo Obrony, ale też sam prezydent Wołodymyr Zełenski. Na krótkim wideo widać moment bezpośredniego uderzenia w budynek oraz ogromne kłęby dymu będące efektem niemal całkowitego zrównania z ziemią domu kultury w Łozowej.

„Rosjanie traktują kulturę i edukację za swoich wrogów” - twierdzi prezydent Ukrainy

W dzisiejszym ataku w Łozowej ucierpiało co najmniej siedem osób, z czego jednym z rannych jest 11-latek. To kolejny atak w wykonaniu Rosjan, który został przeprowadzony na placówkę związaną z kulturą i edukacją. W ostatnim czasie zniszczony został również ukraiński bank roślinnych zasobów genowych, który lata temu oszczędzali nawet naziści.

Ministerstwo Ukrainy nie ma wątpliwości: „Rosjanie celowo terroryzują ludność cywilną Ukrainy”, natomiast prezydent Zełenski komentuje, że atakowanie cywilnych celów jest „absolutnym złem, absolutną głupotą”. Dlaczego natomiast w ogóle doszło do ataku? Najpewniej zawiódł system obrony antyrakietowej lub - co bardziej prawdopodobne - nie było go w zasięgu przelotu rakiety.

