Moskiewskie metro Mosmetro wdrożyło właśnie nowy system płatności. Wygodna dla użytkowników płatność przy pomocy skanowania twarzy budzi jednak niemałe wątpliwości w kontekście ochrony prywatności mieszkańców Rosji.

Wyślij swoje zdjęcie i podłącz kartę bankową - to nowy system płatności za metro w Moskwie w skrócie

Wystarczy, że spojrzysz w kamerę, a system automatycznie pobierze od Ciebie płatność za przejazd moskiewskim metrem. To już nie abstrakcja i koncepcja, a rzeczywistość. System płatności oparty na skanowaniu twarzy funkcjonuje już na ponad 240 stacjach metra w Moskwie.

Technologię nazwano FacePay, a korzystanie z niej ma być wyjątkowo proste. Pasażerowie moskiewskiego metra (Mosmetro) muszą tylko zrobić sobie zdjęcie, przesłać je do aplikacji przewoźnika, a następnie podłączyć swoją kartę bankową. O resztę zadba rozbudowany system 10.000 kamer CCTV.

Korzystający z systemu FacePay nie muszą wyciągać telefonu, fizycznych biletów etc. - wystarczy, że ustawią twarz przed kamerą na bramce płatności. Zostanie ona błyskawicznie zeskanowana i porównana z danymi zebranymi w centralnym systemie.

Brzmi trochę jak śledzenie mieszkańców?

Owszem, powody do obaw ma również Stanislav Shakirov, założyciel grupy chroniącej cyfrowych praw mieszkańców Rosji, Roskomsvoboda, który oświadczył, że:

Zbliżamy się do autorytarnych krajów, takich jak Chiny. Moskiewskie metro jest instytucją rządową i wszystkie dane mogą trafić w ręce służb bezpieczeństwa.

Według rządu Rosji natomiast wszystko jest w porządku i pasażerowie nie mają powodów do obaw. Moskiewski Departament Technologii Informacyjnych informuje, że zdjęcia są szyfrowane w systemie GIS ETSHD i nie zostaną przekazane policji.

Oprócz zagrożenia ze strony rządu, aktywiści zwracają też uwagę na możliwość przejęcia danych przez hakerów.

Jak będzie w przyszłości? Czas pokaże. Płatność poprzez skanowanie twarzy to oczywiście niesamowita wygoda, a więc z pewnością znajdą się osoby, które będą z tego systemu korzystać. Czy jednak będzie to tylko niewielki odsetek pasażerów, a może zdecydowana większość? Tego dowiemy się pewnie, jak tylko nastąpi wyciek danych albo dojdzie do nadużycia ze strony władzy.

Jakie jest Wasze zdanie na temat tego systemu płatności? W przyszłości może stać się standardem? Dajcie znać w komentarzach.

