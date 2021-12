Dedykowane PC VR polskie Viro Move to niecodzienne spojrzenie na rozrywkę. W tej grze będziesz strzelać, boksować i walczyć mieczami nie wiedząc nawet, że to trening. Zainteresowany? No to weź udział w naszej zabawie i zgarnij jeden z darmowych kodów do Viro Move.

Lockdowny dały Ci się we znaki? Przytyłeś i ciężko Ci teraz zrzucić zbędne kilogramy? A może po prostu chciałbyś się nieco rozruszać nie odrywając się zbytnio od komputera, na którym katujesz ostatnio Riders Republic, Battlefield 2042 czy szalenie modne ostatnio Farming Simulator 22? Spokojnie, mamy rozwiązanie – Viro Move polskiego studia Fit Reality.

Z pozoru tytuł ten przypomina nieco inny, dobrze już znany vr’owy hit – Beat Saber. Machanie mieczami i unikanie pojawiających się przeszkód w rytm muzyki to jednak tylko jedno z kilku dostępnych tu „ćwiczeń”. Co istotne, twórcy Viro Move postarali się, by każda nasza aktywność była na bieżąco analizowana dzięki czemu na koniec sesji możemy dowiedzieć się, ile kalorii udało nam się spalić.

I jak? Podoba Wam się ten krótki opis? Chcielibyście zobaczyć, i co najważniesze, poczuć tę grę w mięśniach? Nic prostszego. Weźcie udział w naszej Miikołajkowej zabawie. Mamy dla Was kilka steamowych kodów do Viro Move, i to zupełnie za darmo. Ale pamiętajcie – kto pierwszy ten lepszy!

Pobierz kod do gry Viro Move (PC VR)

W tym miejscu, dziś około godziny 21:00 pojawi się link do pobrania kodu! Jeśli chcecie sprawdzić, ile radochy potrafi dostarczyć Viro Move koniecznie odwiedźcie naszą stronę o tej godzinie. Pamiętajcie, że liczba kodów jest bardzo ograniczona! By je pobrać należy być zalogowanym. A, i jeszcze prośba na koniec - jeśli nie posiadacie wspieranych przez grę gogli PC VR, zostawcie kody dla tych, którzy już je mają. Ten tytuł bez gogli nie zadziała.

Pobierz kod do gry