Rozliczenie PIT do kiedy? 30 kwietnia 2021 roku mija termin składania PIT-ów za rok ubiegły. To ostatni moment, więc jeśli wciąż masz to do zrobienia, nie zwlekaj już dłużej. Najlepiej zrobić to przez internet.

Do kiedy muszę rozliczyć PIT?

Teoretycznie nie musisz tego robić – od kilku lat system działa w ten sposób, że jeśli sami nie złożymy zeznania podatkowego, to do Urzędu Skarbowego wpłynie automatycznie wygenerowany PIT z danymi udostępnionymi przez pracodawców. Tak czy siak więc obywatelski obowiązek zostanie spełniony. Mimo to lepiej jest przynajmniej zajrzeć, czy w takiej automatycznej deklaracji wszystko się zgadza, aby uniknąć ewentualnych kłopotów.

Zdecydowanie trzeba samodzielnie złożyć PIT, jeśli chce się skorzystać z jakichś ulg czy odliczeń, gdy chce się samodzielnie wybrać cel 1% albo gdy miało się jakieś dodatkowe przychody. Tego typu informacje nie pojawią się na automatycznie wygenerowanej deklaracji i trzeba je wprowadzić własnoręcznie. Na szczęście to nic trudnego ani czasochłonnego…

Jak się rozliczyć?

O tym, jak rozliczyć PIT przez Internet, przeczytasz w podlinkowanym poradniku. Zajrzyj, a szybko przekonasz się, że kwadrans wystarczy ci na to w zupełności. Wygospodaruj sobie ten czas – tylko pamiętaj, że trzeba się pospieszyć. Termin składania zeznań podatkowych za rok 2020 mija bowiem 30 kwietnia, a więc już w najbliższy piątek.

A co jeśli się nie rozliczę?

Podkreślmy jeszcze na koniec, że brak konieczności składania PIT-ów dotyczy cię wyłącznie wtedy, gdy rozliczasz się na formularzach PIT-37 i PIT-38. W innym przypadku musisz samodzielnie złożyć zeznanie. Jeśli tego nie zrobisz, możesz otrzymać karę grzywny w wysokości nawet kilku tysięcy złotych.

