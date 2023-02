Gogle PlayStation VR2 stanowią jedną z najgorętszych premier sprzętowych tego roku. Spójrzmy, co w sobie skrywają.

Gogle PlayStation VR2 rozłożone na części

Już tylko tydzień dzieli nas od premiery najnowszych gogli VR firmy Sony. Dzięki temu, że dotarły do nas trochę wcześniej, na benchmarku pokazaliśmy wam już, jak prezentuje się zestaw PlayStation VR2 w akcji. Najnowszy materiał japońskiego producenta z kolei pozwala rzucić okiem na to, co znajduje się nie tyle w pudełku, co wewnątrz samego sprzętu.

Nowy, trwający blisko 13 minut materiał wideo przedstawia jak (jeden z głównych projektantów tego zestawu) Takamasa Araki rozkłada gogle PlayStation VR 2 na części. Możemy poznać koncepcję, jaka towarzyszyła twórcom, a także przyjrzeć się ulepszeniom w porównaniu do poprzedniego modelu.

Producent zwraca również uwagę na to, że przy projektowaniu „dwójki” uwzględniono opinie użytkowników. Stąd między innymi bardzo uniwersalne wcięcie na nos czy zmniejszające ogólną wagę zestawu elementy z tworzywa sztucznego. Słowa jednak słowami – po prostu obejrzyjmy to, co przygotowano:

To będą (prawdopodobnie) najlepsze gogle VR na rynku

Gogle PlayStation VR2 zadebiutują na rynku już 22 lutego. Zaoferują bardzo wysoką rozdzielczość (4000 x 2040 pikseli), HDR, szerokie pole widzenia (110 stopni), wysoką częstotliwość odświeżania (nawet do 120 Hz), system wibracji i trójwymiarowy dźwięk. Wygląda na to, że zestaw będzie miał właściwie tylko jedną wadę: cenę wynoszącą 2999 złotych.

Akcesorium do konsoli droższe od samej konsoli zdecydowanie nie brzmi zachęcająco. Z drugiej jednak strony gogle PlayStation VR2 mają potencjał, by oferować najlepszą rzeczywistość wirtualną na rynku. Wykorzystać to pozwolą także gry tworzone z myślą o tym zestawie, z Horizon: Call of the Mountain na czele.

Źródło: PlayStation, XDA-developers