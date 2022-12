Rusza sprzedaż Infinix NOTE 12 2023. Jeśli jesteście ciekawi, z jakim smartfonem mamy do czynienia, to bardzo dobrze trafiliście.

Infinix NOTE 12 2023 już dostępny. Ile kosztuje?

Infinix rozpoczął sprzedaż smartfonów w Polsce we wrześniu. Trzeba przyznać, że nowa marka działa dość prężnie, bo bardzo systematycznie wprowadza na nasz rynek kolejne propozycje. Tym razem padło na Infinix NOTE 12 2023.

Smartfon jest już dostępny, można znaleźć go w oficjalnym sklepie internetowym Infinix, a także w sieci Media Expert. Przygotowany został dla nas wariant wyposażony w 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Wyceniono go na 1199 złotych. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne - szara, niebieska i biała.

Specyfikacja Infinix NOTE 12 2023. Na co można liczyć?

Cena jest kusząca jeśli brać pod uwagę fakt, że telefony do 1500 złotych są poszukiwane przez wiele osób. Czy Infinix NOTE 12 2023 znajdzie się w gronie polecanych modeli? Najlepiej będzie odpowiedzieć na to pytanie dopiero po przeprowadzonych testach, aczkolwiek można, a nawet trzeba wspomnieć o tym, jak prezentuje się na papierze.

To duży smartfon, ekran mierzy 6.7 cala. Dobrze, że mówimy o panelu AMOLED Full HD+ (1080x2400 pikseli), ale producent nie chce się nawet zająknąć się o częstotliwości odświeżania, a więc trzeba będzie pogodzić się ze standardowym 60 Hz. Sercem Infinix NOTE 12 2023 został procesor MediaTek Helio G99, to ośmiordzeniowy układ wykonany w 6nm procesie technologicznym. Zasoby pamięci zostały wspomniane już powyżej, konfiguracja 8 GB + 128 GB (z opcją rozszerzenia o kartę microSD) to w tym budżecie jak najbardziej odpowiedni zestaw. Oprogramowanie stanowi Androida 12 z autorską nakładka XOS 10,6.

Główny aparat fotograficzny składa się z trzech obiektywów, aczkolwiek konfiguracja niektórych nie porwie. Obiektyw główny z matrycą 50 Mpix zapewne da radę, ale poza nim zastosowano tu tylko czujnik głębi 2 Mpix i obiektyw SI. Bateria ma pojemność 5000 mAh i obsługuje ładowanie 33W.

Design wpada w oko. Czy ładny, to rzecz gustu

Infinix lubi podkreślać, że stosuje najnowsze rozwiązania nie tylko w najdroższych smartfonach. Tutaj wyróżnia się 10-warstwowy system chłodzenia grafitem, który ma zapewniać efektywne obniżanie temperatury pod obciążeniem podzespołów. Infinix NOTE 12 2023 został też wyposażony w podwójne głośniki z Hi-Res, moduł NFC i poczwórną lampę błyskową.

Stylistyka raczej nie zaskoczy nikogo, kto widział inne smartfony tego producenta. Każdy wedle swoich preferencji oceni, czy jest to atrakcyjny design. Jeśli chodzi o wymiary, Infinix NOTE 12 2023 mierzy 164.4 x 76.5 x 7.8 mm.

