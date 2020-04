Premiera procesorów AMD Ryzen 3000 mocno zamieszała w na rynku wydajniejszych komputerów. Wiemy jednak, że to nie koniec premier i producent przygotowuje niespodziankę dla klientów z mniej zasobnym portfelem. Nadchodzą modele Ryzen 3!

AMD przygotowuje tanie procesory Ryzen 3000

W sieci pojawiły się nieoficjalne przecieki odnośnie modeli Ryzen 3 3100 i 3300X, które uplasują się poniżej obecnych modeli Ryzen 5 3600 czy Ryzen 5 3400G. Obydwa zostały wyposażone w 4 rdzenie/8 wątków (a nie 4 rdzenie/4 wątki jak do tej pory) oraz 16 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3).

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Pamięć L2 Pamięć L3 Układ graficzny TDP Cena Ryzen 9 3950X 16/32 3,5/4,7 GHz 16x 512 KB 64 MB - 105 W $749 Ryzen 9 3900X 12/24 3,8/4,6 GHz 12x 512 KB 64 MB - 105 W $499 Ryzen 7 3800X 8/16 3,9/4,5 GHz 8x 512 KB 32 MB - 105 W $399 Ryzen 7 3700X 8/16 3,6/4,4 GHz 8x 512 KB 32 MB - 65 W $329 Ryzen 5 3600X 6/12 3,8/4,4 GHz 6x 512 KB 32 MB - 95 W $249 Ryzen 5 3600 6/12 3,6/4,2 GHz 6x 512 KB 32 MB - 65 W $199 Ryzen 5 3400G* 4/8 3,7/4,2 GHz 4x 512 KB 4 MB Radeon RX Vega 11 65 W $149 Ryzen 3 3300X** 4/8 ? /4,3 GHz 4x 512 KB 16 MB - 65 W ??? Ryzen 3 3200G* 4/4 3,6/4,0 GHz 4x 512 KB 4 MB Radeon Vega 8 65 W $99 Ryzen 3 3100** 4/8 ? /3,9 GHz 4x 512 KB 16 MB - 65 W ??? *modele bazujące na poprzedniej mikroarchitekturze Zen+ (12 nm)

**specyfikacja nieoficjalna

Różnica sprowadza się do taktowania – Ryzen 3 3100 ma rozpędzać się do 3,9 GHz, a Ryzen 3 3300X do 4,3 GHz (taktowania bazowe nie są nam znane). Co ważne, współczynnik TDP wynosi tutaj 65 W.

3100 : 4C/8T 3.9GHz 18MB 65W

3300X : 4C/8T 4.3GHz 18MB 65W

— 188号 (@momomo_us) April 16, 2020

Procesory AMD Ryzen 3 będą konkurować z nowymi modelami Intel Core i3

Czy zapowiedź modeli Ryzen 3 3000 jest dla nas zaskoczeniem? Trochę tak, trochę nie. W tym czasie raczej spodziewaliśmy się informacji o kolejnej serii – Ryzen 4000. AMD musi jednak przygotować szybką odpowiedź na nowe modele Intel Core i3 – tutaj także czeka nas upgrade do 4 rdzeni/8 wątków.

Jeżeli planujecie budowę taniego zestawu, warto poczekać do premiery nowych układów i zdecydować które będą lepszym wyborem. Stay tuned!

Źródło: Twitter @ momomo_us

Warto przeczytać również: