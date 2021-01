Wygląda na to, że gracze, którzy poczekali chwilę z zakupem Cyberpunk 2077 mogą zacierać ręce i zatrzymać w nich nieco gotówki. Przynajmniej za zachodzie, bo właśnie tam niektóre sklepy mocno obniżają ceny gry.

Cyberpunk 2077 za połowę ceny, są już takie okazje

Wyznający zasadę, iż nie kupuje się gier w przedsprzedaży na przykładzie Cyberpunk 2077 otrzymali solidny argument na poparcie swojego stanowiska. Gra okazała się naszpikowana błędami i niedociągnięciami. O ile na PC jest jeszcze znośnie, to o historii wersji konsolowych można by napisać książkę. Wypadają one bardzo źle, nieprzypadkowo zresztą Sony tymczasowo usunęło Cyberpunk 2077 z PlayStation Store i podobnie jak Microsoft uprościło politykę zwrotów. Twórcy cały czas pracują nad poprawkami, a w sklepach pojawiają się rabaty i to naprawdę spore.

Trend widoczny jest przede wszystkim w USA oraz w Wielkiej Brytanii, gdzie największe sklepy takie jak Amazon czy Best Buy znacząco obniżają ceny gry. W przypadku wersji konsolowych nawet o 50%. U nas sytuacja tak nie wygląda, bo Cyberpunk 2077 trzyma cenę i w oficjalnej dystrybucji wciąż trzeba zapłacić za niego niemal 200 złotych (na konsole nieco mniej).



W Polsce na takie rabaty póki co nie możemy liczyć.

2021 rok powinien być dobry dla Cyberpunk 2077

Tak duże rabaty mogą sugerować, że brakuje chętnych do zakupu. Z drugiej strony pojawiają się jednak prognozy mówiące o tym, że Cyberpunk 2077 ma spory potencjał sprzedażowy. Dla przykładu, dom Maklerski BDM pokusił się o raport, w którym mówi o liczbie około 12 mln egzemplarzy Cyberpunk 2077, które mają w tym roku trafić w ręce graczy.

Jednocześnie możemy wyczytać z niego, iż głównym motorem napędowym powinny być tutaj wersje na konsole nowej generacji, w związku z czym sprzedaż może wyglądać najlepiej w ostatnim kwartale. Dlaczego akurat wtedy? Bo najprawdopodobniej do tego czasu będziemy czekać na obiecaną aktualizację, która ma pozwolić na wykorzystanie mocy Xbox Series X i PlayStation 5.

Wypada dodać, że z finansowego punktu widzenia Cyberpunk 2077 nie będzie porażką, bo koszt produkcji i reklamy zwrócił się już dzięki 8 mln zamówień przedpremierowych. Po 10 dniach od premiery twórcy pochwalili się natomiast, że ogółem Cyberpunk 2077 znalazł 13 mln nabywców.

