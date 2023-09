Trwają prace nad pełnometrażowym filmem pt. "Salvaged", upamiętniającym tragedię ofiar wyprawy do wraku Titanica na pokładzie łodzi podwodnej Titan. Jeden z twórców wypowiedział się na temat zdarzenia w mocnych, oskarżających słowach.

Salvaged – powstanie film o katastrofie Titana OceanGate

Amerykańskie studio produkcyjne MindRiot Entertainment pracuje nad filmem, poświęconym tragedii, jaka dotknęła w tym roku pasażerów łodzi podwodnej Titan firmy OceanGate. Przypomnijmy, że ekspedycja do wraku Titanica zakończyła się implozją statku i śmiercią wszystkich przebywających na jego pokładzie, w tym samego dyrektora przedsiębiorstwa.

Jak twierdzą twórcy, “Salvaged” ma być hołdem ku ich pamięci oraz szansą na rozliczenie się z odpowiedzialnymi za dezinformację mediami. Podążając za słowami jednego z nich, Jonathana Keaseya:

Tragedia Titana to kolejny przykład na to, jak działające 24 godziny na dobę media rujnują życia tak wielu ludzi, skazując ich bez należytego procesu. Nasz film nie tylko odda honor wszystkim osobom związanym z podwodną tragedią i ich rodzinom, ale będzie też okazją do poruszenia makroproblemów, pozostających w związku z naturą współczesnych mediów. Liczy się tylko prawda. Świat ma prawo znać prawdę, a nie lubieżną przynętę wepchniętą nam do gardła przez tych, którzy szukają swoich pięciu minut sławy. Życie nie jest czarno-białe. To skomplikowane. Zawsze chodzi o niuanse.

Film ma nakreślić szerszy kontekst tragedii Titana, ukazując również zdarzenia poprzedzające katastrofę i te, które nastąpiły po niej.

Salvaged – twórcy filmu o tragedii Titana

Za tytułem stoją Justin MacGregor i wspomniany już Jonathan Keasey, którzy przygotowali jego scenariusz. Współpracują oni z E. Brianem Dobbinsem ("Grown-ish", "My i wy", “Blackening”) w roli producenta.

Początkowo dało się słyszeć plotki, że w powstanie filmu zaangażowany będzie James Cameron – reżyser “Titanica”. Ten jednak szybko zdementował je jako “obraźliwe”.

Równolegle MindRiot Entertainment pracuje nad dokumentem w odcinkach, poświęconym tragedii Titana.

Źródło: Deadline