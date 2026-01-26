Murowany hit? Samsung Galaxy A57 w całej okazałości

Do sieci trafiły już zdjęcia i specyfikacja Galaxy A57. Wygląda na to, że gwoździem programu będzie odchudzona konstrukcja.

Galaxy A5x od lat pozostaje jedną z najpopularniejszych serii smartfonów w naszym kraju. Dość wspomnieć, że ubiegłoroczny Galaxy A56 był w 2025 roku najlepiej sprzedającym się smartfonem w sieci Orange. A jaki będzie jego następca?

Samsung Galaxy A57 - zdjęcia i specyfikacja

Galaxy A57 jeszcze przed swoją premierą trafił do bazy chińskiego regulatora rynku telekomunikacyjnego TENAA. Ten opublikował dokumentację zawierającą zdjęcia i kluczowe parametry techniczne.

Jeśli chodzi o wygląd, w oczy najbardziej rzuca się przeprojektowana wyspa aparatów, która jest teraz dwupoziomowa i zdaje się wystawać z obudowy mocniej niż w przypadku poprzednika. Najpewniej wynika to z odchudzenia całej konstrukcji, bo Galaxy A57 - według dokumentacji - ma być o 0,5 mm smuklejszy i 16 g lżejszy niż poprzednik.

Z ujawnionych informacji wynika, że Galaxy A57 zostanie wyposażony w:

ekran AMOLED 6,6 cala o rozdzielczości 2340 x 1080 (390 ppi);

8-rdzeniowy czip z zegarem do 2,9 GHz (prawdopodobnie Exynos 1680);

8 lub 12 GB pamięci RAM;

256 GB pamięci na dane;

aparat główny 50 Mpix;

aparat 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym;

aparat 5 Mpix z obiektywem makro;

aparat przedni 12 Mpix;

baterię 5000 mAh;

wymiary 161,5 x 76,8 x 6,9 mm;

wagę 182 g.

Data premiery Galaxy A57 nie została jeszcze ogłoszona, ale nieoficjalnie mówi się, że Samsung celuje w luty.