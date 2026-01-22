Tym smartfonom ufa polskie wojsko. Przeszły rygorystyczne testy

Producenci telefonów dbają o ich bezpieczeństwo i obiecują długie lata aktualizacji systemu. Niewielu może jednak pochwalić się certyfikacją kryptograficzną od polskiego wojska. Teraz wśród tych producentów jest Samsung.

W smartfonach Samsung zaimplementowano mechanizm Samsung Knox, który jest wielopłaszczyznową platformą zabezpieczeń. Jego zadaniem jest chronić dane użytkownika przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z urządzeń jeszcze zanim ten na dobre przejdzie do internetu. Rozwiązanie to pojawiło się jeszcze w 2013 roku, a od tego czasu producent nieustannie je rozwija, dostosowując je także do wymagań klientów biznesowych i wojsk. Gości ono nie tylko w smartfonach, ale i w telewizorach Samsung.

W 2024 roku Wojska Obrony Cyberprzestrzeni oraz Samsung Electronics Polska nawiązali współpracę na rzecz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Wspólna wymiana doświadczeń i wdrażanie rozwiązań to tylko część działań. Oprócz tego jednostka kryptologów Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (DKWOC) przeprowadziła badania z wykorzystaniem popularnych urządzeń.

Flagowe smartfony Samsunga przeszły proces certyfikacji polskiego wojska

Wojsko przyjrzało się platformom “Samsung S23 i S24”. Możemy się domyślać, że chodzi o smartfony Samsung Galaxy S23 oraz Samsung Galaxy S24. O doprecyzowanie zapytaliśmy zarówno rzecznika Wojska Polskiego, jak i firmy Samsung. W publikacji na X mowa o konkretnych modelach: Samsung Galaxy S23 oraz Samsung Galaxy S24.

Cytując Wojska Obrony Cyberprzestrzeni: “Wybrane mechanizmy Samsung Knox pomyślnie przeszły badania kryptologiczne i spełniły rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa, potwierdzając możliwość wykorzystania rozwiązań COTS w systemach wojskowych do klauzuli „Zastrzeżone”.” I dodają “To krok w kierunku szerszego wykorzystania nowoczesnych rozwiązań komercyjnych (COTS) do ochrony informacji niejawnych w systemach wojskowych organizowanych przez DKWOC.”

Urządzenia Samsung Galaxy S23 oraz Samsung Galaxy S24 dzięki wydaniu certyfikatu mogą zostać zaadaptowane do środowisk związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych. Dzięki temu łatwiej będzie o wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i zwiększenie interoperacyjności.

Źródło: Wojska Obrony Cyberprzestrzeni na platformie X