Nie po to kupujemy flagowe smartfony, żeby nie korzystać z ich funkcjonalności. Topowy Samsung Galaxy S23 doskonale poradzi sobie z najbardziej wymagającymi zadaniami i zrobi to nawet bez zasilania z baterii.

Pause USB Power Delivery - pod tą nazwą Samsung ukrył funkcję w swoim nowym flagowcu, którą z pewnością docenią zapaleni mobilni gracze oraz użytkownicy, którzy wyciskają ze swojego smartfona ostatnie poty. Opcja trafiła do ustawień Game Booster i jak donosi NL Tech, pozwala na zasilanie smartfona z pominięciem ładowania akumulatora. Oznacza to, że Galaxy S23 może działać nawet z rozładowaną baterią.

Galaxy S23 świetnym smartfonem dla graczy

Uruchomienie ukrytej w menu Game Booster funkcji Pause USB Power Delivery w nowym Samsungu Galaxy S23 jest doskonałym rozwiązaniem, które docenią gracze. Jej włączenie poskutkuje zatrzymaniem ładowania wbudowanego akumulatora, natomiast zasilanie będzie dostarczane bezpośrednio do podzespołów urządzenia. Oznacza to, że podczas korzystania ze smartfona podłączonego do prądu znacznie ograniczone będzie jego nagrzewanie, co jest istotne w przypadku wykonywania zasobożernych czynności lub po prostu grania w wymagające dużej wydajności gry.

Pause USB Power Delivery ma znacznie poprawić ogólną wydajność urządzenia poprzez konieczność zużycia mniejszej mocy do zarządzania temperaturą. Ta natomiast bezpośrednio przyczynia się do tego, jak smartfon odnajduje się w wymagających czynnościach i minimalizuje ewentualne spadki wydajności.

Funkcja może być włączona poprzez aktualizację

Choć nowość odkryta w nowej serii flagowców Galaxy (S23, S23+ i S23 Ultra) powinna być dostępna na każdym urządzeniu, to część użytkowników zgłasza, że nie znajduje opcji Pause USB Power Delivery w ustawieniach. Wynika to najprawdopodobniej z tego, że producent dostawczy funkcję wraz z kolejnymi aktualizacjami oprogramowania. Niewykluczone, że trafi ona również do starszych flagowych modeli z serii Galaxy, choć oficjalnie nie zostało to potwierdzone przez Samsunga.