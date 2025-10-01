Smartfony

Znajdź trzy różnice. Samsung Galaxy S26 Ultra na nowych grafikach

przeczytasz w 1 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Do sieci trafiły najlepsze jak dotąd grafiki, przedstawiające wygląd nowego flagowca Samsunga.

Za wyciekiem stoi @OnLeaks, który opublikował na łamach Android Headlines wizualizacje bazujące na przemysłowych schematach. 

Samsung Galaxy S26 Ultra - co nowego w wyglądzie?

Nowe grafiki wskazują na trzy drobne zmiany względem poprzednika. Galaxy S26 Ultra, w porównaniu do S25 Ultra, ma mieć:

  • wystającą wyspę pod trzema z czterech obiektywów;
  • bardziej zaokrąglone rogi wyświetlacza;
  • odrobinę smuklejszą obudowę (7,9 zamiast 8,2 mm). 

Samsung Galaxy S25 Ultra i S26 Ultraa (fot. @OnLeaks / Android Headlines)

W latach 2022-2025 Samsung unikał stosowania fotograficznych wysp. Skąd zmiana podejścia? Tego na razie nie wiadomo, ale dotychczasowe przecieki nie wskazują na to, by firma planowała zastosować większe matryce aparatów czy obiektywy o dłuższej ogniskowej. 

Samsung Galaxy S26 Ultra - wizualizacja (fot. @OnLeaks / Android Headlines)

Istotniejsza zmiana konstrukcyjna może zajść pod maską. Wcześniejsze doniesienia wskazywały na to, że cała seria Galaxy S26 zostanie uzbrojona w magnetyczne złącze Qi2, co pozwoli na korzystanie z akcesoriów MagSafe. 

Samsung Galaxy S26, S26 Edge i S26 Ultra - atrapy (fot. @SonnyDickson / X)

Oczekuje się, że Samsung zaprezentuje nowe flagowce na początku 2026 roku. 

  • avatar
    Fa_sol
    0
    Dla mnie najważniejsze info będzie jaki procesor pojawi się w eu. Planuję wymienić mój stary telefon i jednak nie chciałbym wybierać opcji z Exynos.

