Już 7 września wielka premiera w świecie Apple. Świat pozna najnowszego iPhone’a, tym razem numer 14. Okazuje się, że na premierę solidnie przygotowała się także konkurencyjna marka Samsung. Jak koreański producent wita na świecie nowe dziecko Apple? Brutalnie i bezczelnie.

Premiery Apple to zazwyczaj wielkie święto, które konkurencja lubi przemilczeć. W tym roku Samsung postanowił zrobić inaczej i bez kompleksów wykorzystać kolejną premierę iPhone’a do własnych celów. Na kanale YouTube amerykańskiego Samsunga pojawiła się reklama, która dyskredytuje możliwości iPhone’a 14 jeszcze przed jego premierą.

Reklama telefonów Samsung z okazji premiery iPhone’a

„Zapnij pasy przed najnowszą premierą Apple” – ostrzega Samsung i jedzie po bandzie:

Gdy wkraczasz w świat, w którym odwrócą się głowy, tylko żadna w twoim kierunku. Świat, w którym najwyższa rozdzielczość w smartfonie będzie w czyjejś kieszeni. A to epickie zdjęcie księżyca, które zdobywa wszystkie polubienia, nie będzie Twoje. Ta innowacja nie pojawi się wkrótce w iPhone’ie. Już tutaj jest. W Galaxy.

Dlaczego Samsung reklamuje swoje telefony właścicielom iPhone’ów?

iPhone to najpopularniejszy w Stanach Zjednoczonych smartfon i tym samym największa konkurencja dla flagowców Samsunga. Wykorzystanie zbliżającej się premiery iPhone’a 14 to sprytne posunięcie. Spektakularne wydarzenia, jakie co roku organizuje Apple, zwracają uwagę nie tylko fanów marki. Drobny gest reklamowy z nią związany ma szanse przyciągnąć do Samsunga także zagożałych jej wrogów.

Jeśli jednak krytycznie przyjrzymy się szpilom, które wbija Samsung, to trudno nie oprzeć się wrażeniu, że zostały one przemyślnie wybrane. Producent Galaxy Ultimate S22 kpi ze skali wydarzenia. Nie podkreśla jednak, że premiera godna początku świata dotyczy zaledwie telefonów, bo sam je sprzedaje. Skrzętnie pomijana jest też naczelna wada smartfonów Apple, czyli cena. Byłoby to strzałem w kolano, ponieważ ceny Galaxy Ultimate S22 i Z Flip 4 Samsunga są jeszcze wyższe.

Czy telefony Samsunga robią lepsze zdjęcia, niż zdoła iPhone 14?

Przyciąganie fanów rodziny Apple do konkurencyjnych produktów jest niezwykle trudne. Powodów dla których wybierają właśnie tę markę jest bowiem wiele. Uderzenie w możliwości aparatu premierowego iPhone’a to niekoniecznie skuteczne, ale bolesne trafienie.

Każdy kolejny iPhone ma lepszą kamerą od poprzednika i jest to wręcz ikoniczna tradycja. Z przedpremierowych przecieków wynika, że Apple wyposaży 14 generację swoich smartfonów w przedni obiektyw z przesłoną przysłoną f/1.9. W przypadku iPhone'a PRO możemy liczyć na obiektyw aparatu tylnego o rozdzielczości 48 Mpx, który pozwoli nagryać wideo w jakości 8K.

Na potwierdzenie domniemywań musimy poczekać do premiery iPhone'a 14, ale aparat tylny Samsunga Galaxy S22 Ultra dysponuje obiektywem o rozdzielczości 108 Mpx z przysłoną f/1.8. Mało prawdopodobne, żeby Apple zaskoczył porównywalną głębią ostrości i jakością.

Samsung Z Flip 4 to mniej szczęśliwie wybrana konkurencja. Aparat tylny małego składaka Samsunga ma obiektyw o rozdzielczości 12 Mpx. W konkurencji mistrzów fotografii umie mniej więcej to samo co iPhone 13.

Lepszy w zdjęcia jest Samsung Galaxy Z Fold 4, którego w reklamie brakuje. Jego aparat tylny ma obiektyw o rozdzielczości 50 Mpx. Model ten jest jednak droższy o minimum 1 500 zł od iPhone’a 13 PRO Max. Oznacza to, że pomimo planowanych przez Apple podwyżek, może pozostać droższy, niż iPhone 14 PRO Max.

Źródła: Samsung, Apple