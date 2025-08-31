Telewizory

Samsung stawia na AI. Będą nowe funkcje w telewizorach i monitorach

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Samsung wprowadzi do swoich telewizorów i monitorów typu smart system Microsoft Copilot. Rozwiązanie to umożliwi użytkownikom korzystanie z asystenta AI bezpośrednio z poziomu ekranu, poprzez polecenia głosowe lub przycisk mikrofonu na pilocie.

Integracja ma na celu usprawnienie wyszukiwania treści, nauki oraz interakcji z materiałami multimedialnymi. Copilot stanie się częścią systemu operacyjnego Samsung Tizen, huba Samsung Daily+ oraz funkcji „Click to Search”. 

Nowe możliwości obejmują m.in. zadawanie pytań o oglądany materiał, szybkie uzyskiwanie informacji o aktorach czy sportowcach oraz streszczanie fabuły filmów. Copilot może również wspierać proces nauki języków obcych oraz wyjaśniać skomplikowane zagadnienia.

Samsung Daily+

System oparty o sztuczną inteligencje 

System działa w oparciu o konwersacyjną sztuczną inteligencję, oferując spersonalizowane rekomendacje i kontekstowe wsparcie. Dzięki temu telewizory Samsung mają pełnić rolę interaktywnego centrum domowej rozrywki i edukacji. 

Integracja Copilota uzupełnia dotychczasowe rozwiązania Samsunga, takie jak asystent głosowy Bixby i funkcja „Kliknij i wyszukaj”. W połączeniu z nimi użytkownicy zyskują dostęp do szerokiej gamy usług w ramach platformy Samsung Daily+, obejmujących rozrywkę, kulinaria czy treści lifestylowe.

