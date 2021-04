Do polskich sklepów trafiły już najnowsze modele producenta numer jeden na świecie. Telewizory Samsung Neo QLED na rok 2021 to kolejny krok naprzód pod względem tak technologii, jak i designu.

Samsung Neo QLED, czyli… co?

Samsung Neo QLED to nazwa, pod którą kryją się przede wszystkim trzy technologie. Jedną z nich jest Quantum Dot (czyli kropki kwantowe odpowiedzialne za wierne odtwarzanie kolorów), inną Quantum Mini LED (czyli podświetlenie wykorzystujące zdecydowanie większą liczbę zdecydowanie mniejszych diod, co z kolei poprawia jasność i kontrast obrazu). Jest też wreszcie procesor AI Neo Quantum, który przy pomocy sztucznej inteligencji pozwala na wysokiej jakości skalowanie, optymalizowanie wideo klatka po klatce czy skracanie input lagu do wartości na poziomie 10 ms.

Skoro zahaczyliśmy już o gry, to wspomnieć wypada również o odświeżaniu 120 Hz i portach HDMI 2.1 z obsługą VRR, a więc technologii pozwalającej na dynamiczne dostosowywanie liczby wyświetlanych klatek na sekundę. Ultra Szeroki Widok w Grach – dzięki proporcjom 21:9 albo i 32:9 – pozwala zobaczyć więcej szczegółów, a Panel Gracza – podejrzeć najważniejsze ustawienia i parametry. Samsung nie zapomniał też o obsłudze AMD FreeSync Premium Pro czy prawdziwym HDR.

Telewizory Samsung Neo QLED to także intuicyjny i funkcjonalny system Smart TV. To nie tylko dostęp do aplikacji takich jak Netflix, HBO GO, YouTube czy Spotify, ale też Google Duo (do widerozmów), Multi View (umożliwiający podzielenie ekranu telewizora na kilka części) czy PC na Ekranie TV (pozwalający na bezprzewodowe połączenie z laptopem). W przypadku modeli 8K możesz ponadto liczyć na superszybkie połączenie z Internetem, jako że mają certyfikat Wi-Fi 6E.

Samsung Neo QLED 8K i 4K

No właśnie, bo na tegoroczną ofertę złożą się modele z wyświetlaczami 8K (to QN900A i QN800A) oraz 4K (to QN95A, QN91A i QN85A). Oprócz wyższej rozdzielczości (i wspomnianego Wi-Fi 6E) te pierwsze na wyłączność mają Moduł One Connect Pro (który wykorzystasz do ukrycia przewodów i umieścisz albo na półce albo przy sopce) oraz Bezgraniczny Ekran (czyli ramkę o grubości zaledwie 0,8 mm).

W przypadku jednych i drugich możesz też liczyć na bardzo dobre audio. Dźwięk Podążający za Obiektem zapewnia realistyczne efekty przestrzenne, Q-Symphony pozwala na równoczesne odtwarzanie dźwięku przez soundbar i wbudowane głośniki, Dźwięk Dopasowany do Przestrzeni optymalizuje scenę pod kątem twojego pokoju, a Aktywny Wzmacniacz Głosu zwiększa słyszalność dialogów.

Telewizory Samsung Neo QLED 8K i 4K powoli trafiają już do polskich sklepów. Ceny rozpoczynają się od 5999 zł (za 55-calowy Samsung Neo QLED QN85A).

Źródło: Samsung, informacja własna

