65, 75 albo 82 cale – w każdym przypadku możesz liczyć na rozdzielczość 8K. To właśnie oferuje Samsung QLED Q800T – jeden z najciekawszych telewizorów w tegorocznej ofercie producenta z Korei Południowej.

Samsung Q800T – telewizor 8K, który nie ma się czego wstydzić

Telewizory 8K stanowią ważną część tegorocznej oferty QLED TV firmy Samsung, a seria Q800T to podstawowe modele o takiej ultrawysokiej rozdzielczości. Wciąż niewielu z nas będzie mogło sobie pozwolić na to, by przejść na ten wyższy poziom, choć trzeba przyznać, że te urządzenia stają się coraz bardziej przystępne. Jak możesz zobaczyć na poniższej rozpisce, nie mówimy o kilkudziesięciu, lecz kilkunastu tysiącach złotych. A przecież nie płacimy tylko za rozdzielczość.

Ile kosztują telewizory 8K Samsung QLED Q800T? 65-calowy Samsung QE65Q800TAT kosztuje 12 999 zł

75-calowy Samsung QE75Q800TAT kosztuje 19 499 zł

kosztuje 82-calowy Samsung QE82Q800TAT kosztuje 24 999 zł

Dobry obraz, dobry dźwięk i funkcjonalność też dobra

Każdy telewizor spod znaku Samsung Q800T jest wyposażony w 100-hercowy panel QLED zapewniający żywe i wiernie odwzorowane kolory, procesor Quantum 8K analizujący obraz i dźwięk dla uzyskania optymalnej jakości, Bezpośrednie Strefowe Podświetlenie gwarantujące dużą dynamikę i wysoki kontrast oraz funkcję Inteligentnego Skalowania do 8K skutecznie zwiększającą rozdzielczość przesyłanych treści.

Jest też funkcja Adaptacji Obrazu, która dostosowuje parametry wyświetlania treści do tego, jakie warunki oświetleniowe panują w pokoju. Z kolei Ultra Szeroki Kąt Widzenia gwarantuje takie same doświadczenia wszystkim osobom siedzącym przed ekranem, nawet jeśli znajdują się pod dużym kątem. W temacie audio na wyróżnienie zasługują natomiast funkcje OTS+ i AVA. Ta pierwsza odpowiada za realistyczne kierunkowanie dźwięku, a druga automatycznie zwiększa głośność, gdy w pokoju rozlega się hałas.

Wisienką na torcie jest system Smart TV, bazujący naturalnie na Tizenie. Daje bezproblemowy dostęp do najważniejszych aplikacji VOD, a do tego umożliwia szybkie i łatwe przesyłanie treści ze smartfona na ekran telewizora – cały lub jego połowę. Nie zabrakło również trybu Real Game Enhancer+ dla graczy – z dynamicznym korektorem czerni i technologią FreeSync na czele.

Najważniejsze cechy telewizora Samsung Q800T: technologia: Quantum Dot LED (QLED)

podświetlenie: bezpośrednie ze strefowym ściemnianiem (FALD)

przekątna: 65, 76 lub 82 cale

rozdzielczość: 7680 x 4320 pikseli

jasność: do 2000 cd/m2

obsługa HDR: tak, Quantum HDR 2000 (HDR10+)

odświeżanie: od 40 do 120 Hz

głośniki: system 4.2.2 o mocy 70 W

system Smart TV: tak, Tizen

tunery telewizyjne: DVB-T2/C/S2

złącza: 1 x HDMI 2.1, 3 x HDMI 2.0, 2 x USB 2.0, LAN, CI, cyfrowe wyjście audio

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 5 (z Wi-Fi Direct), Bluetooth 4.2

Oczywiście to, czy jest dziś sens kupować telewizor 8K, pozostaje pytaniem otwartym. Z jednej strony liczba materiałów jest śmiesznie mała, z drugiej – mamy skalowanie. Co myślisz na temat tej propozycji? Czy jest to według ciebie telewizor godny uwagi?

Źródło: Samsung, informacja własna

Czytaj dalej o telewizorach: