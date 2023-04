Wiosna w pełni i Samsung postanowił wreszcie ujawnić najważniejsze informacje na temat tegorocznej oferty. Oto co zaproponują nam telewizory Samsung na rok 2023.

Telewizory Samsung 2023 w skrócie

Od lat Samsung pozostaje producentem telewizorów numer jeden pod względem sprzedażowym. Najwyraźniej chce kontynuować dobrą passę. W tym celu przygotował na 2023 rok cztery linie: (flagową) Excellence Line, OLED (z panelami Samsung OLED) oraz Neo QLED i QLED (te pierwsze wyróżniają się podświetleniem Quantum Mini LED). Krótko mówiąc: znajdzie się tu coś dla każdego.

Telewizory Samsung w 2023 roku będą miały od 43 do 98 cali i zaoferują rozdzielczość od 4K do 8K. Wszystkie zostaną wyposażone w odświeżony system Smart TV, który ma działać sprawniej i wciąż oferować dostęp do wszystkich najważniejszych aplikacji, w tym Netflix, Disney+, HBO Max, YouTube, Spotify, Tidal, Xbox i GeForce NOW.

Najlepsze telewizory Samsung w 2023 roku

Flagową linię Samsung Excellence Line reprezentować będą trzy modele: QN700C o rozdzielczości 4K oraz QN800C i QN900C o rozdzielczości 8K. Ten drugi zaoferuje ponadto odświeżanie 144 Hz i 6.2.4-kanałowy system audio. Aby wykorzystać tak wysoką rozdzielczość producent postarał się o technologię skalowania obrazu, za którą odpowiada sztuczna inteligencja, a konkretnie 64 wielomodelowe sieci neuronowe (ponad trzy razy więcej niż poprzednio).

Na tegoroczną ofertę firmy Samsung składają się również dwa telewizory OLED: S90C oraz S95C. Ten drugi to najsmuklejszy TV w historii tego producenta – ma zaledwie 11 mm grubości. W obu przypadkach do wyboru będą trzy wersje rozmiarowe: 55, 65 i 75 cali.

Samsung: telewizory Neo QLED i QLED, czyli opcja uniwersalna

Następnie mamy po trzy modele z linii Neo QLED i QLED – odpowiednio QN85C, QN92C i QN95C oraz Q60C, Q70C i Q80C. Te pierwsze zachwycą precyzyjnym podświetleniem ekranu (dzięki technologii Mini LED i 14-bitowej skali luminacji). QLED-y bez „Neo” w nazwie będą zaś bardziej przystępną opcją i najpewniej staną się sprzedażowymi hitami w naszym kraju.

Wracając do linii Neo QLED, w QN92C i QN95C możemy liczyć na Powłokę Antyrefleksyjną i Ultra Szeroki Kąt Widzenia. Co więcej, w QN95C dodatkowo jeszcze pojawi się odświeżanie 144 Hz.

Więcej o nowych telewizorach Samsung przeczytasz na benchmark.pl już wkrótce. Na dniach pojawi się między innymi test 65-calowego modelu QN900C.

Źródło: Samsung Polska