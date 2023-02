Samsung już 17. rok z rzędu został wybrany liderem globalnego rynku telewizorów. Badanie przeprowadzone przez instytut badawczy Omedia nie pozostawia wątpliwości. Król w tej branży nie mógł być inny.

To już prawdziwa dominacja rynku. Tak można określić obecność Samsunga w branży RTV. Firma została po raz kolejny, bo już 17. wybrana liderem rynku telewizorów w ujęciu globalnym. Co przyczyniło się do tego sukcesu? Przede wszystkim silna pozycja w obszarze sprzętu o przekątnej powyżej 75” i 80”. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt tworzenia technologii odpowiadających na oczekiwania klientów.

Samsung króluje na rynku telewizorów już od 17 lat

Jak informuje Samsung w komunikacie prasowym, “najlepszym przykładem innowacyjnych działań firmy jest ostatnia seria telewizorów Neo QLED”. Wprowadzenie na szeroką skalę technologii Quantum Dot do popularnych linii urządzeń przyczyniło się do osiągnięcia przez producenta udziału wynoszącego niemal 43 proc. w segmencie telewizorów powyżej 80”. Samsung zwraca też uwagę na prowadzenie w obszarze urządzeń klasy premium (o cenie przekraczającej 2,5 tys. dolarów amerykańskich). W tym sektorze koreański producent chwali się 48,6 proc. udziałem.

Telewizory LCD zawdzięczają popularność Samsungowi

Premiera modelu The Bordeaux w 2006 r. spopularyzowała telewizory LCD. To wydarzenie zasługuje na uwagę w kontekście rozwoju technologii przede wszystkim z uwagi na to, że każda kolejna generacja telewizorów czerpała garściami od The Bordeaux. Mowa oczywiście o dążeniu do coraz smuklejszej sylwetki i dopasowania wzornictwa do wnętrz domów. Ten trend potwierdza obecność w ofercie Samsunga linii telewizorów The Frame, która jest skierowana dla osób oczekujących od telewizora czegoś więcej niż dostęp do rozrywki.

Samsung z roku na rok walczy o coraz większą popularność marki nie tylko w segmencie telewizorów. Stąd też coraz częściej słyszymy o innowacyjnych rozwiązaniach, które mają przynieść producentowi wysoką pozycję na rynku m.in. projektorów (The Freestyle, The Premiere). W 2023 r. będziemy natomiast słyszeć o rozwoju platformy SmartThings, która jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie urządzeniami z kategorii smart home.