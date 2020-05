QLED, 4K i HDR to dla wielu osób synonimy wysokiej jakości. Wkrótce będziemy mogli się nią cieszyć nie tylko w domu, ale też w ogrodzie czy na tarasie. Wszystko to dzięki telewizorowi Samsung Terrace TV.

Samsung Terrace TV to telewizor do ogrodu. Na pogodę i niepogodę

Samsung Terrace TV to telewizor stworzony z myślą o tym o seansach na dworze. Dlatego ma solidną, wykonaną z metalu konstrukcję i nie boi się wody ani pyłów. Jego wyświetlacz zaś jest pokryty powłoką antyrefleksyjną i ma bardzo dużą jasność – aż 2000 nitów, dzięki czemu świecące słońce także nie będzie stanowiło przeszkody podczas oglądania meczów czy filmów w ogródku lub na tarasie.

Oprócz swojego przystosowania do trudniejszych warunków jest to zupełnie normalny telewizor. W zależności od wybranej wersji ma 55-, 65- lub 75-calowy panel LCD z warstwą kropek kwantowych (QLED) zapewniającą żywe i naturalne kolory, a także z lokalnym ściemnianiem odpowiedzialnym za wysoki współczynnik kontrastu. Dopełnieniem całości jest HDR.

Filmy, mecze i gry na świeżym powietrzu. W jakości 4K HDR

Jeśli nie interesuje was telewizja, lecz chcecie oglądać filmy i seriale albo inne programy z Internetu, to nic nie będzie stało na przeszkodzie, bo The Terrace pozwala skorzystać z rozmaitych aplikacji Smart TV, na czele z YouTube i Netflix. Obsługuje również bezprzewodowe przesyłanie treści ze smartfona. A jeśli na świeżym powietrzu chcecie pograć w jakieś gierki, to docenicie tryb gry i funkcję Real Game Enhancer+, dostosowującą parametry do rozgrywki.

Dodajmy na koniec, że The Terrace to kolejny z nietypowych, „lifestylowych” telewizorów producenta z Korei Południowej, po „artystycznych” The Frame i The Serif oraz pionowym The Sero. Który z nich najbardziej odpowiada waszemu lifestylowi?

Źródło: Samsung, FlatpanelsHD, MSPowerUser

