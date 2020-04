Samsung Galaxy M21 to smartfon, który powinien spodobać się osobom narzekającym na baterie o małej pojemności. W tym przypadku to właśnie bateria 6000 mAh ma być największym magnesem na kujących.

Smartfon z dużą baterią. Galaxy M21 bez wątpienia tu pasuje

Nawet dla osób nieszczególnie interesujących się rynkiem mobilnym tajemnicy nie stanowi fakt, że trudno kupić smartfona z dużą baterią. Producenci z reguły skupiają się na innych elementach specyfikacji, w przypadku baterii próbują mocniej akcentować technologie szybkiego lub bezprzewodowego ładowania. Wiele osób wolałoby jednak dysponować przede wszystkim baterią o większej pojemności i tu właśnie sprawdzić powinien się Galaxy M21 z baterią 6000 mAh.

Oczywiście o tym, co na przełoży się to w praktyce przekonamy się dopiero po testach smartfona, niemniej tak duża pojemność nastraja optymistycznie. Jeśli chodzi o ładowanie, to należy nastawiać się na ładowarkę 15W.

Na tę chwilę trudno znaleźć w sprzedaży smartfony z równie imponującą baterią. Owszem, zdarzają się, ale to towar deficytowy. Jednocześnie trzeba zaakcentować, że Galaxy M21 zachowuje przy tym stylistykę pasującą do obecnych trendów i innych propozycji tego producenta. To model o solidnych podzespołach, które powinny zapewniać komfortową codzienną pracę. Został wyposażony w wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+, ośmiordzeniowy procesor Exynos 9611, 4 GB RAM i system operacyjny Android 10.0 z interfejsem One UI 2.

Specyfikacja Galaxy M21 w szczegółach

Android 10.0 z One UI 2

6,4-calowy ekran Super AMOLED Infinity-U, Full HD+ (1080 x 2340 pikseli)

ośmiordzeniowy procesor Exynos 9611

4 GB RAM

64 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD

kamera główna 48 Mpix, f/2.0 (szerokokątny) + 8 Mpix, f/2.2 (ultraszerokokątny) + 5 Mpix, f/2.2 (głębia)

kamera przednia 20 Mpix, f/2.0

bateria 6000 mAh, ładowanie 15 W

wymiary 159 x 75,1 x 8,9 mm

waga 188 g

Ile kosztuje Galaxy M21?

W oficjalnym komunikacie producent informuje, że Galaxy M21 zadebiutuje na polskim rynku już wkrótce, bo na przełomie kwietnia i maja.

Nie ujawniono za to jego ceny w złotówkach. W pierwszej kolejności smartfon debiutował w Indiach i tam kosztował 12999 rupii. W prostym przeliczeniu to około 700 złotych, ale tak dobrze zapewne w oficjalnej polskiej dystrybucji nie będzie.

Źródło: Samsung

