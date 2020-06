Partisans 1941 to nowa gra w stylu Commandos. Ta taktyczna strategia pozwoli nam przejąć kontrolę nad oficerem Armii Czerwonej i stanąć na czele oddziału partyzantów, których celem jest zatrzymanie nazistów. Znamy termin premiery i wymagania sprzętowe.

Kiedy premiera Partisans 1941? Nowa gra w stylu Commandos zadebiutuje latem, ale zagrać możesz już teraz

Dokładna data premiery nie została jak dotąd ujawniona, ale (złożone z autorów Blitzkrieg i Silent Storm) studio Alter Games zapowiedziało, że gra Partisans 1941 zadebiutuje latem 2020 roku. Nic się nie zmieniło i nadal jedyną platformą docelową są komputery osobiste.

Nie musisz jednak czekać do lata, by zagrać. Na Steamie dostępne jest demo Partisans 1941, przy którym bawić można się przez kilka najbliższych dni. To prezent z okazji letniego Festiwalu Gier, trwającego do 22 czerwca bieżącego roku. A jeśli potrzebujesz dodatkowej zachęty, to…

Obejrzyj najnowszy gameplay trailer Partisans 1941:

W Partisans 1941 będziemy kierować oddziałem radzieckich partyzantów z czasów II wojny światowej. Do naszych zadań będą należeć: ustalanie taktyki, skradanie się i zastawianie pułapek, podejmowanie walki oraz zarządzanie zasobami i bazą. Sprawdź, czy twój pecet jest na to wszystko gotowy.

Sprawdź, czy ruszy ci Partisans 1941 – wymagania wersji demo prezentują się następująco:

Przypominamy na koniec, że dopiero co na rynku zadebiutowała inna strategia w stylu Commandos i okazuje się, że jest po prostu genialna. Mówimy o Desperados III z akcją na Dzikim Zachodzie. Kliknij tytuł, a przejdziesz do naszej recenzji, z której dowiesz się, co czyni tę produkcję tak udaną.

Źródło: Alter Games, Daedalic Entertainment, Steam

