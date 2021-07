Sniper Ghost Warrior Contracts 2: Butcher’s Banquet to tytuł najnowszego dodatku do uznanej polskiej strzelanki. Dziś miejsce ma jego premiera i z tej okazji mamy dla ciebie garść dobrych wiadomości.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2: Butcher’s Banquet – nowe cele do wyeliminowania

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 może nie mieć najbardziej chwytliwego tytułu w świecie gier. Ale wcale nie musi, bo pomimo tego nieźle się sprzedaje i zbiera bardzo pozytywne recenzje. Jeśli dla ciebie przygoda z tą polską produkcją też była przyjemna i czujesz niedosyt, to mamy dobrą wiadomość. Właśnie zadebiutował dodatek i to w najlepszej z możliwych cen: za darmo.

Rozszerzenie, którego tytuł to Butcher’s Banquet, wprowadza zupełnie nowy region. Świątynia – bo tak się nazywa – jest częścią fikcyjnego Kuamaru, wyróżniającą się cudownymi widokami, zarówno jeśli chodzi o przyrodę, jak i architekturę. W tych pięknych okolicznościach przyjdzie nam zapolować na tytułowego Rzeźnika oraz jego popleczników – to oni właśnie będą głównymi celami do wyeliminowania.

Zobacz premierowy zwiastun Sniper Ghost Warrior Contracts 2: Butcher’s Banquet

Jakie są dalsze plany na rozwój? Te najbliższe zakładają udostępnienie 24 sierpnia bezpłatnej aktualizacji dla użytkowników konsol Sony. Konkretnie będzie to łatka, umożliwiająca wykorzystanie potencjału drzemiącego w PlayStation 5. Już teraz na nowym urządzeniu można grać, ale jedynie w ramach wstecznej kompatybilności. Po aktualizacji zaś będzie można liczyć na bardziej szczegółowe tekstury, większą płynność, krótsze czasy ładowania oraz adaptacyjne efekty kontrolera DualSense.

Jeśli jeszcze nie masz, to teraz możesz kupić SGWC2 za zdecydowanie mniejszą kasę

Na koniec jeszcze jedna dobra wiadomość: nie dość, że rozszerzenie Butcher’s Banquet jest dostępne za darmo, to jeszcze „podstawkę” możesz teraz kupić na Steamie w mocno obniżonej cenie. Do 26 lipca trwa promocja, dzięki której za Sniper Ghost Warrior Contracts 2 zapłacisz tylko 74,99 zł (taniej o 25%) lub 104,16 zł (taniej o 33%) jeśli interesuje cię edycja Deluxe.

