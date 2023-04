Plotki o aktualizacji iOS, która ma umożliwić instalację aplikacji spoza sklepu AppStore (z ang. sideloading) co jakiś czas pojawiają się w sieci. Tym razem otrzymaliśmy informacje dotyczące rzekomej implementacji tego rozwiązania.

Ta informacja dotarła do nas od Marka Gurmana z Bloomberga. Osoby, którą można uznać za wiarygodne źródło w zakresie informacji o decyzjach Apple. W trakcie udziału w podcaście The MacRumors Show wspomniał on, że w jego opinii instalacja aplikacji spoza sklepu AppStore będzie dostępna tylko na terenie Unii Europejskiej.

Ograniczenie tej opcji do określonego regionu jak najbardziej ma sens. Apple tak naprawdę nie chce dawać użytkownikom takiej dowolności i robi to tylko z powodu presji regulacyjnej ze strony UE. Gurman dodał również, że Apple prawdopodobnie wprowadzi tę funkcję po cichu i bez żadnych fanfar – by jak najmniej osób dowiedziało się o nowej opcji. Sam Gurman nie zdziwi się, jeżeli funkcja zostanie wymieniona gdzieś na końcu komunikatu prasowego, a nie podczas przemówienia na WWDC 2023, które ma się odbyć 5 czerwca.

Apple coraz bardziej ugina się pod presją UE

Unijna ustawa o rynkach cyfrowych (która wejdzie w życie tego lata) ma na celu ograniczenie kontroli firmom, które uważają się za samozwańczych „strażników” bezpieczeństwa. UE uważa, że Apple nie może zmusić programistów iOS, by korzystali tylko z jedynego, własnościowego repozytorium Apple (AppStore). Z drugiej strony gigant z Cupertino twierdzi, że tylko kontrola nad źródłami instalowanych aplikacji zapewni użytkownikom bezpieczeństwo i utrzyma jakość oprogramowania.

AltStore - aktualnie jedyna opcja instalacji aplikacji spoza AppStore

Apple ostatnio ciągle „wojuje” w kontekście swojej polityki. Jakiś czas temu stoczyło kosztowną batalię prawną z Epic, w kwestii kontrolowania płatności w aplikacjach. Z drugiej strony UE wymusiło na firmie z Cupertino przejście z własnościowego złącza Lighting na USB-C. Czas pokaże, jak przedsiębiorstwo Tima Cooka na tym wyjdzie.

Źródło: techradar.