Sprzęt firmy Apple słynie z wysokich cen, ale też idącej z nimi w parze wysokiej jakości. Ta ostatnia objawia się zarówno solidnymi konstrukcjami, jak i dobrym działaniem. W kontekście słuchawek jest to po prostu świetne brzmienie.

Płatna współpraca z RTV EURO AGD.

W przypadku Apple można wyróżnić dwie serie słuchawek. Pierwsza nosi nazwę AirPods, a w jej skład wchodzą modele bezprzewodowe. Z kolei słuchawki, które łączą się z urządzeniem za pomocą „kabelka” nazywają się EarPods.

Czy słuchawki Apple są bezkonkurencyjne?

Czy słuchawki Apple są dobre? Cóż, prawie żaden ranking słuchawek bezprzewodowych lub przewodowych nie jest kompletny, gdy brakuje ich w zestawieniu. Czy to wystarczająca odpowiedź? Pewnie nie, dlatego rzućmy okiem na konkrety...

To, co charakteryzuje słuchawki przewodowe EarPods, to przede wszystkim konstrukcja uwzględniająca geometrię ucha, a przez to zapewniająca bardzo wysoki komfort noszenia. Równie wygodne jest sterowanie – pilot na przewodzie pozwala na bezproblemową obsługę bez patrzenia. Równocześnie zastosowane przetworniki zapewniają dobre brzmienie z głębokimi basami i wyraźnymi sopranami.



Od lewej: AirPods (3. generacji), EarPods i AirPods Pro (2. generacji)

A bezprzewodowe? Najnowszy model: AirPods 3. generacji monitoruje ruchy głowy, aby zaoferować spersonalizowany dźwięk przestrzenny. Do tego długo działa na jednym ładowaniu, zapewnia niezły dźwięk i wysoką jakość rozmów, no i jest odporny na deszcz i pot. Wariant z dopiskiem „Pro” dokłada do tego aktywną redukcję hałasu, umożliwiając całkowite odcięcie się od szmerów na zewnątrz. Sprawdź naszą recenzję modelu AirPods Pro 2, by dowiedzieć się więcej.

AirPods Pro vs AirPods 3. i 2. generacji – porównanie

Poniżej zamieszczamy krótkie podsumowanie specyfikacji, jaką charakteryzują się dostępne obecnie modele słuchawek AirPods (ze strony Apple):

Wspomniane tu różnice nie wyczerpują tematu. Słuchawki AirPods trzeciej generacji względem drugiej oferują także dodatkowo adaptacyjną korekcję ustawień, wyższej jakości wzmacniacz oraz szersze możliwości sterowania.

Godne rywalki dla słuchawek AirPods

Nie jest jednak – rzecz jasna – tak, że konkurencja śpi. Na rynku znajdują się na przykład rewelacyjne słuchawki bezprzewodowe JBL. Topowe modele tego producenta potrafią zaoferować naprawdę dobre brzmienie, cechują się bardzo dobrą jakością wykonania, a do tego zwykle są dużo tańsze.

Prawdziwą konkurencją dla Apple są jednak inne marki. Przede wszystkim Sony (z modelem WF-1000XM4 ANC), Bose (z modelem QuietComfort Earbuds II) oraz Bang&Olufsen (z modelem Beoplay EQ). Każdy z nich oferuje aktywną redukcję szumów, długie działanie, wyśmienite konstrukcje oraz technologie, dzięki którym można delektować się muzyką.

Nie trzeba więc decydować się na zakup słuchawek Apple, by cieszyć się topową jakością. Warto mieć tylko świadomość, że o ile słuchawki Apple doskonale współpracują z innym sprzętem tego producenta, to w przypadku parowania ich z Androidem efekt nie będzie tak imponujący. Nie oznacza to, że coś będzie nie tak – po prostu nie będzie efektu „emejzing”. Poza ekosystemem pytanie o to, czy warto wybierać właśnie urządzenie z nadgryzionym jabłkiem w logo, jest więc całkowicie uzasadnione.

