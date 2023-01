Na chwilę przed premierą potwierdzono, iż w smartfonach z serii Galaxy S23 zostanie zastosowane szkło Corning Gorilla Glass Victus 2. Co to oznacza?

Smartfony Galaxy S23 pierwszymi z Corning Gorilla Glass Victus 2

Z prezentacją Corning Gorilla Glass Victus 2 mieliśmy do czynienia pod koniec zeszłego roku, ale na pierwsze urządzenia korzystające z dobrodziejstw tego szkła jeszcze czekamy. Sugerowaliśmy, że mogą okazać się nimi smartfony z serii Galaxy S23 i tak właśnie będzie. Potwierdzili to przedstawiciele firm Corning i Samsung.

Trudno mówić o zaskoczeniu, ponieważ ich współpraca trwa od lat. W przeszłości zdarzało się już, że to właśnie koreański producent miał pierwszeństwo do wykorzystania nowej generacji wzmacnianego szkła Corning i teraz będzie identycznie.

„Nasza następna generacja flagowych smartfonów Galaxy to pierwsze urządzenia, w których zastosowano szkło Corning Gorilla Glass Victus 2, zaoferują tym samym jednocześnie większą trwałość i zrównoważony rozwój.” - Stephanie Choi, wiceprezes i dyrektor ds. marketingu w Samsung Electronics

Jakie korzyści daje Corning Gorilla Glass Victus 2?

W zgodzie z panującymi ostatnio trendami na ekologię, Corning dość mocno akcentuje, iż Gorilla Glass Victus 2 w 22% składa się z materiałów pochodzących z recyklingu. Być może będzie to miało znaczenie dla nielicznych użytkowników, zdecydowanie większe wydaje się grono zainteresowanych tym, jak zastosowanie omawianego szkła zwiększy wytrzymałość smartfonów.

To interesująca kwestia, bo w przypadku tej generacji szkła producent nie skupiał się na odporności na zarysowania, ale kwestii, o pochylenie się nad którą wielu użytkowników prosiło. Chodzi o odporność na upadki. Urządzenie zabezpieczone Gorilla Glass Victus 2 ma, przynajmniej wedle zapewnień, przetrwać upadek na nierówne powierzchnie - z wysokości do 1 metra w przypadku betonu i do 2 metrów w przypadku asfaltu. Ma być to odpowiedź na fakt, iż smartfony stają się coraz większe i cięższe. Brzmi optymistycznie, miejmy nadzieję, że rzeczywistość nie okaże się dla Gorilla Glass Victus 2 bardziej brutalna niż testy laboratoryjne.

Kiedy premiera Galaxy S23?

Smartfony z serii Galaxy S23 zostaną zaprezentowane już w najbliższą środę, 1 lutego. Wedle wszelkich znaków na niebie i ziemi koreański producent podobnie jak w poprzednich latach przygotowuje trzy modele.

Źródło: Corning Gorilla Glass