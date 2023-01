Jaki kupić telefon z dużym ekranem? W tym rankingu znajdziesz kilka interesujących propozycji od telefonów tanich, aż do flagowych. Duży wyświetlacz jest idealny do gier, filmów, nawigacji GPS, fotografowania i mediów społecznościowych.

Smartfony z dużym ekranem

Dawno, dawno temu, w 2011 roku, gdy na benchmark.pl testowałem smartfon HTC Desire HD z wyświetlaczem 4,3 cala, napisałem, że dzięki dużej powierzchni ekranu stanowi kompromis między typowym smartfonem, a małym tabletem. Teraz mamy rok 2023 i te słowa wydają się wręcz śmieszne, nawet dla mnie! Obecnie około 6,5 cala to norma, a przekątne telefonu 7 cali, czy wręcz docierające do 8 cali nikogo nie dziwią w smartfonach składanych (np. Galaxy Fold 4: 7,6" lub Huawei Mate Xs 2: 7,8"). To wszystko dzięki nam - konsumentom. To my generujemy popyt na duże telefony, a producenci po prostu dostosowują się i oferują podaż. Proste.

Jaki telefon z dużym ekranem kupić? Oto polecane modele:

Dlaczego telefon z dużym wyświetlaczem jest dobry?

Ponieważ bardzo wiele osób ogląda filmy, przegląda media społecznościowe i gra na telefonie. Dla coraz większej grupy osób duży smartfon jest podstawowym źródłem konsumpcji multimediów. Programy na YouTube, nowości na Netflix, premiery na HBO GO, muzyka ze Spotify czy Tidal, a do tego mnóstwo multimedialnych aplikacji. Wszystko to mamy dosłownie na wyciągnięcie ręki, 24 godziny na dobę. Ponadto współczesne telefony mają dobre aparaty, więc często służą do robienia zdjęć i nagrywania filmów. Do tego również przydaje się duży ekran, z wyraźnym podglądem kadru.

Czy duży telefon to dobry telefon?

Duża przekątna nie musi oznaczać, że urządzenie jest godne polecenia. Ogromne znaczenie ma też dobry procesor w telefonie, dużo pamięci RAM może przyspieszyć działanie smartfona, a do tego przydaje się nowoczesna komunikacja bezprzewodowa i duża bateria w urządzeniu mobilnym. Ponadto zwiększenie przekątnej powinno iść w parze z wyższą rozdzielczością. Od 6 cali wzwyż optymalny jest wyświetlacz Full HD+ lub QHD+. Nie dotyczy to najtańszych telefonów za kilkaset złotych, które wciąż mogą mieć rozdzielczość HD+.

Ważna jest też technologia i jakość wyświetlacza w telefonie. Zazwyczaj panele IPS LCD mają wysoką jasność i są tańsze w produkcji, a panele AMOLED cechują się o wiele lepszym kontrastem, głęboką czernią, żywymi kolorami oraz mniejszym zużyciem energii przy ciemnym obrazie.

Czy duży smartfon może być tani?

Tak, obecnie wiele tanich telefonów ma duże i całkiem dobre wyświetlacze. Dobrym przykładem na dobry i niedrogi telefon z dużym ekranem jest choćby Infinix HOT 12 Play NFC za trochę ponad 500 zł lub Samsung Galaxy M23 5G za mniej niż 1000 zł.

Czy warto kupić duży telefon ze składanym ekranem?

Składane telefony mają tę zaletę, że przed rozłożeniem są relatywnie małe w kieszeni, a po rozłożeniu oferują bardzo duży obszar dotykowy, do aplikacji, gier, filmów i zdjęć. Obecnie takich smartfonów pojawia się coraz więcej, choć nadal są to modele z górnej półki, czyli po prostu drogie. Dobrym przykładem są: Samsung Galaxy Flip 4 i Motorola RAZR 2022.

Telefony z dużym wyświetlaczem

Infinix HOT 12 Play NFC - tani duży telefon 6,8 cala, do 550 zł Ocena benchmark.pl









3,9/5 Na początek telefon z dużym ekranem dla osób mających ograniczony budżet. Infinix HOT 12 Play NFC z całą pewnością nie jest telefonem szybkim, ani wydajnym, ma jednak kilka wyraźnych zalet. Pierwszą z nich jest wyświetlacz LCD o przekątnej aż 6,82 cala, więc idealnie pasuje do rankingu dużych telefonów. Obraz jest wyraźny i dobrze nadaje się do przeglądania mediów społecznościowych, filmów, zdjęć i stron internetowych. W bardzo przystępnej cenie około 550 zł wyposażony jest też w sensowne minimum jeśli chodzi o pamięć RAM, czyli 4 GB. Dzięki temu można oczekiwać w miarę wygodnego działania podstawowych aplikacji i przeglądarki stron WWW. Ma też łączność zbliżeniową NFC do szybkich i łatwych płatności w sklepach za pomocą telefonu, co wciąż nie jest standardem w tej cenie. Oprócz tego wyposażony jest w bardzo duży akumulator 6000 mAh, więc można oczekiwać 2, a czasami nawet 2,5 dnia działania. Jest dość ładny i z tyłu obudowy ma czytnik linii papilarnych do szybkiego odblokowywania ekranu. Na pokładzie ma także dość proste aparaty 13 Mpx z tyłu i 8 z przodu. To sensowny tani smartfon z dużym wyświetlaczem. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,82 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1640x720 px

Procesor główny (nazwa) MediaTek Helio G85

Pamięć masowa 64 GB

Aparat (tył) 13 + 2 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 195 g

Samsung Galaxy M23 5G - duży smartfon 6,6 cala z 5G, do 1000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 Galaxy M23 ma wyświetlacz 6,6 cala, więc wciąż jest telefonem dużym. W cenie do 1000 zł ma dwie niewątpliwe zalety. Po pierwsze najnowszą łączność komórkową 5G, dzięki której możesz w pełni korzystać z bardzo szybkiego internetu mobilnego, szczególnie w obrębie większych miast. Po drugie ma dobry procesor Snapdragon 750G, więc działa szybko i nadaje się nawet do grania. Dobrze radzi sobie z multimediami. Z tyłu ma też dobry aparat 50 Mpx, którym można nawet nagrywać wideo 4K. O czas pracy też nie trzeba się martwić, bo akumulator 5000 mAh wystarcza na około 2 dni. Galaxy M23 również ma łączność NFC do szybkich płatności telefonem w sklepach, a do tego oddzielne miejsce na kartę pamięci microSD. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2408x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 750G

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 + 5 + 8 Mpx

Pamięć RAM 4 GB

Waga 110 g

Poco X4 Pro 5G - ładny duży smartfon 6,7 cala, do 1500 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 To telefon o specyfikacji bardzo podobnej do Redmi Note 11 Pro i niemal identycznych możliwościach (a także cenie). Warto jednak podkreślić, że używa procesora Snapdragon, a nie MediaTek, co dla części osób może być zaletą, ze względu na trochę lepszą optymalizację, zwłaszcza pod względem zużycia energii. Ma duży wyświetlacz 6,7 cala, który w dodatku wykonany jest w technologii AMOLED, więc oferuje o wiele lepszy kontrast, bardzo dobrą, głęboką czerń i nasycone kolory. Wyposażono go również w dobry aparat tylny 108 Mpx, szkoda tylko, że nie nagrywa filmów 4K (maksymalnie Full HD z obu stron). Ma duży akumulator 5000 mAh i dość szybką ładowarkę w komplecie (67 W - do pełna w lekko ponad 40 minut). Z boku obudowy znajduje się bardzo dobry, szybki czytnik linii papilarnych. POCO X4 Pro 5G działa szybko i ma 6 GB RAM, co usprawnia działanie systemu i aplikacji. Radzi sobie dobrze z grami i multimediami, a oprócz tego ma najszybszą łączność komórkową 5G. Telefon warto też pochwalić za ładną obudowę. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 11

Wyświetlacz (przekątna) 6,67 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 695

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 108 + 8 + 2 Mpx

Pamięć RAM 6 GB

Waga 205 g

Motorola Edge 30 - szybki duży telefon 6,6 cala, do 2000 zł Ocena benchmark.pl









4,6/5 Co prawda przekątna jego wyświetlacza to 6,55 cala (przyjmijmy w zaokrągleniu 6,6”), czyli mieści się w dolnej granicy dużych smartfonów, ale zdecydowanie warto go polecić, bo jest jednym z najlepszych dużych smartfonów do 2000 zł. Tutaj już specyfikacja jest tak dobra, że powinna wystarczyć niemal każdemu, nawet osobom wymagającym. Wydajny, nowoczesny procesor Snapdragon 778G+, 8 GB RAM i szybka pamięć masowa UFS 3.1 zapewniają bardzo sprawne uruchamianie aplikacji. Nawet obciążające apki społecznościowe działają płynnie. Telefon ma też zaskakująco dobry wyświetlacz OLED 144 Hz - takie odświeżanie sprawia, że przewijanie stron jest płynne i szybkie, podobnie jak animacje. Telefon świetnie radzi sobie również z grami. Ma też dwa aparaty 50 Mpx z tyłu - szerokokątny i ultraszerokokątny, a także 32 Mpx z przodu. Ponadto nagrywa wideo 4K z obu stron. Jeśli ktoś zastanawia się czy akumulator 4020 mAh nie jest przypadkiem za mały, to odpowiadam - nie jest. Motorola ma czysty system Android i słynie z bardzo dobrej optymalizacji. Dzięki temu telefon zużywa mniej energii i nawet na tak skromnej baterii działa około 1,5 dnia. Motorola Edge 30 to absolutnie jeden z najlepszych modeli w swojej klasie. Jeśli przekątna około 6,5 - 6,6 cala Ci wystarczy, to polecam ten telefon. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,5 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1080x2400 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 778G+

Pamięć masowa 128 GB

Aparat (tył) 50 Mpx + 50 Mpx + 2 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 155 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Motorola RAZR 2022 - składany duży smartfon 6,7 cala, do 5000 zł Ocena benchmark.pl









4,9/5 A może wybrać telefon, który jest duży i mały jednocześnie? Idealnym rozwiązaniem jest kupno smartfona składanego, takiego jak Motorola RAZR 2022. To najmocniejszy konkurent modelu Samsung Galaxy Flip 4. Ma wyświetlacz o takiej samej przekątnej 6,7 cala, ale po złożeniu telefon zmienia się w dwukrotnie mniejszy, niemal kwadratowy. Dzięki temu można korzystać z pełnej powierzchni gdy jest taka potrzeba albo z mniejszego wyświetlacza zewnętrznego, gdy masz do zrobienia proste czynności. RAZR 2022 ma podwójną przewagę nad Galaxy Flip 4. Jej wyświetlacz zewnętrzny jest większy (2,7 vs 1,9 cala), a oprócz tego można na nim wykonać więcej czynności, w tym nawet uruchamiać aplikacje (np. YouTube) i wyświetlać podgląd z aparatów. Dodatkowy ekran ma też wyższą rozdzielczość i po prostu lepszą jakość niż w Samsungu. Warto też podkreślić, że wyświetlacz główny smartfonu Motorola RAZR 2022 ma nie tylko technologię OLED, ale też wyższe odświeżanie niż w Samsungu (144 Hz vs 120). Za to moim zdaniem Samsung jest poręczniejszy, bo obudowa jest węższa. Motorola ma potężną wydajność dzięki procesorowi Snapdragon 8+ Gen 1 i 8 GB RAM. Działa bardzo szybko w zasadzie w każdej sytuacji, robi wysokiej jakości zdjęcia i nagrywa wideo 8K z tyłu, choć tylko Full HD z przodu. To bardzo dobry składany telefon z dużym ekranem. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,7 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2400x1080 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 13 Mpx

Pamięć RAM 8 GB

Waga 200 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Samsung Galaxy S22 Ultra - flagowy smartfon z dużym ekranem 6,8 cala, do 5000 zł Ocena benchmark.pl









4,9/5 Klasyka gatunku i jeden z najlepszych dużych smartfonów na rynku. Galaxy S22 Ultra to prawdziwy multimedialny kombajn o ogromnych możliwościach. Ma cztery aparaty z tyłu, w tym jeden z zoomem optycznym 10x i aż trzy ze stabilizacją optyczną. Może nagrywać wideo 8K z tyłu i 4K z przodu, jest jednym z najlepszych telefonów do zdjęć z aparatu przedniego (40 Mpx). Można obsługiwać go za pomocą aktywnego piórka S Pen, które nie tylko służy do robienia notatek, ale też przetwarzania pisma odręcznego na tekst cyfrowy, edycji grafiki, zdalnej obsługi aparatu, a nawet sterowania telefonem za pomocą gestów w powietrzu. Ponadto S22 Ultra jest telefonem bardzo szybkim, wydajnym, ma imponującą jakość obrazu na wyświetlaczu 6,8 cala, cienkie ramki, dobre głośniki, dużą baterię i nowoczesną łączność. To po prostu multimedialna bestia, dla której żadna aplikacja nie jest zbyt wymagająca. Galaxy S22 Ultra jest wart polecenia, jeśli możesz wydać około 5000 zł. Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 6,8 cale/cali

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos 2200

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 108 Mpx + 12 Mpx + 10 Mpx + 10 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 229 g Zobacz recenzję Zobacz wyniki

Samsung Galaxy Fold4 - składany telefon z dużym wyświetlaczem 7,6 cala, do 7000 zł Ocena benchmark.pl









4,5/5 A co powiesz na telefon 8 cali? Niemal taką przekątną ma wyświetlacz główny telefonu Samsung Galaxy Fold 4. To też jest telefon składany, ale w inny sposób niż Flip 4. Tutaj konstrukcję rozkładamy tak jak książkę, a realna przestrzeń użytkowa to aż 7,6 cala. bardzo ważną zaletą jest też obecność drugiego, zewnętrznego wyświetlacza, który pozwala niemal w pełni korzystać ze wszystkich funkcji i normalnie obsługiwać aplikacje. On również nie jest mały, bo ma 6,2 cala. W dodatku oba ekrany są wykonane w technologii AMOLED i mają znakomitą jakość i płynność obrazu. Co ważne pomimo oczywistych szczelin i zastosowanego zawiasu Galaxy Fold 4 jest telefonem wodoszczelnym zgodnie ze standardem IP68. Wytrzyma nawet całkowite zanurzenie pod wodę. Jest ekstremalnie szybki i wydajny. Ma procesor Snapdragon 8+ Gen 1, czyli elitę wśród najlepszych układów mobilnych, a do tego 12 GB RAM i szybką pamięć masową UFS 3.1. Robi bardzo dobre zdjęcia, nagrywa wideo 8K z tyłu i 4K z przodu, a także ma bezprzewodowe (indukcyjne) ładowanie akumulatora i w zasadzie najlepszą łączność Wi-Fi 6E, 5G, UWB oraz Bluetooth 5.2 z aptX HD (wysoka jakość dźwięku). Słabe strony są dwie. Po pierwsze relatywnie niewielki akumulator 4400 mAh, który przy tak wielkim wyświetlaczu wystarcza na jeden dzień, a czasami nawet niecały. Po drugie ten telefon jest ciężki i po złożeniu dość gruby (aż 263 gramy i prawie 16 mm w najgrubszym miejscu). Najważniejsze cechy: System operacyjny Android 12

Wyświetlacz (przekątna) 7,6 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2176x1812 px

Procesor główny (nazwa) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Pamięć masowa 256 GB

Aparat (tył) 50 + 12 + 12 Mpx

Pamięć RAM 12 GB

Waga 254 g

Najlepszy smartfon z dużym ekranem

Biorąc pod uwagę optymalną relację specyfikacji, jakości i ceny najlepszym telefonem z dużym wyświetlaczem jest Motorola Edge 30. Niemal we wszystkim jest dobra lub bardzo dobra, a kosztuje poniżej 2000 zł.