Sonic to jedna z tych postaci szeroko pojętej popkultury, której nie trzeba przedstawiać i to chyba w żadnej grupie wiekowej. Na gali The Game Awards 2021 pojawiły się dwa nowe projekty z nim związane.

„Sonic 2. Szybki jak błyskawica” po raz pierwszy na zwiastunie

Zacznijmy od filmu „Sonic 2. Szybki jak błyskawica” (oryginalnie Sonic the Hedgehog 2). Jak być może wiecie albo domyślacie się po tytule, mowa o kontynuacji „Sonic. Szybki jak błyskawica” z zeszłego roku. Nie spotkał się on z samymi pochlebnymi recenzjami, ale zainteresowanie wzbudził naprawdę spore. Pod względem finansowym okazał się sukcesem, a to w końcu najważniejsze (może nie dla widza, ale przecież mowa tu też o biznesie).

Patrząc na zapowiedzi czy opublikowany teraz zwiastun, mający dobre wspomnienia z „Sonic. Szybki jak błyskawica” raczej nie zwiodą się i tym razem. Na głównego bohatera czeka wprawdzie nowa przygoda, ale sama koncepcja pozostaje bez zmian, wrócą nawet inne znane postacie, w tym Tom Wachowski (w tej roli James Marsden) i Maddie Wachowski (Tika Sumpter), a także Dr Robotnik (Jim Carrey). Kolorytu dodać powinni do tego wcześniej niewidziani lis Tails oraz Knuckles. Niewidziani nie znaczy, że anonimowi, bo wielu fanów Sonica powinno kojarzyć ich z innych produkcji.

„Sonic 2. Szybki jak błyskawica” - zwiastun PL i nie tylko

Powstaje też gra Sonic Frontiers

No a skoro już o innych produkcjach mowa, zapowiedziano właśnie również nową grę. Sonic Frontiers, bo o niej mowa, póki co jest jednak projektem dość tajemniczym. Sonic Team chce przyciągnąć nie tylko weteranów, ale również nowych graczy. Jak?

Prawdopodobnie łącząc znane już schematy z czymś nowym. Wielce prawdopodobne, że z większą swobodą w kwestii poruszania się i obszerniejszymi terenami działania. Padają wzmianki na temat „dużej prędkości i wolności w otwartej strefie”. No i graficznie ma być tutaj lepiej niż dobrze, a jednocześnie różnorodnie - lokacje będą obejmować gęste lasy, tereny z wodospadami, ale i gorące pustynie.

„Sonic Frontiers to ogromny krok naprzód dla serii, dostarczający rozwiniętą rozgrywkę, którą mogą cieszyć się zarówno długoletni fani tej postaci, jak i nowi entuzjaści takich przygód.” - Takashi Iizuka, dyrektor kreatywny w Sonic Team

Gra ma być dostępna na PC z Windows oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S i Nintendo Switch.

Kiedy nowy Sonic?

Film „Sonic 2. Szybki jak błyskawica” będzie pierwszy. Jego premiera została zaplanowana na kwiecień 2022 roku. Zainteresowani będą musieli wybrać się do kina. Mało zaskakujące, bo Paramount Pictures zapewne liczy na kolejny kasowy sukces.

W przypadku gry trzeba będzie poczekać dłużej. Wstępne plany mówią o okresie świątecznym 2022 roku. To na tyle odległy termin, że trudno mieć co do niego teraz pewność. Zwłaszcza, że opóźnienia to ostatnio plaga w tej branży.

Źródło: Paramount Pictures, Sonic the Hedgehog