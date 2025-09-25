Głośniki

Sony prezentuje głośniki dla graczy. Działają nie tylko z PlayStation

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Firma Sony zaprezentowała Pulse Elevate – pierwsze głośniki bezprzewodowe zaprojektowane specjalnie do grania. Nowy sprzęt zapewnia przestrzenny dźwięk, niskie opóźnienia i możliwość grania bez słuchawek. Na premierę będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Imprezy Sony State of Play zwykle kojarzą się z zapowiedziami nowych gier, takich jak Marvel's Wolverine. W tym roku podczas wydarzenia zaprezentowano również Pulse Elevate – pierwsze bezprzewodowe głośniki przygotowane z myślą o graczach, według zapewnień producenta.

Głośniki dla graczy

Każdy z głośników wyposażono w planarne przetworniki magnetyczne inspirowane rozwiązaniami studyjnymi, które zapewniają szerokie pasmo przenoszenia dźwięku. Na konsoli PlayStation 5 technologia ta współpracuje z systemem Tempest 3D AudioTech, co pozwala na precyzyjne odwzorowanie przestrzennych źródeł dźwięku w grach. Całość uzupełniają wbudowane woofery wzmacniające niskie tony, dzięki czemu brzmienie staje się pełniejsze.

Sony Pulse Elevate

W prawym głośniku umieszczono mikrofon z obsługą technologii redukcji szumów wspomaganej sztuczną inteligencją. Rozwiązanie to umożliwia prowadzenie rozmów głosowych bez konieczności zakładania słuchawek, ponieważ mikrofon automatycznie odfiltrowuje hałasy tła i poprawia wyrazistość mowy. 

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Przewodowo lub bezprzewodowo

Pulse Elevate wykorzystuje system łączności PlayStation Link, który zapewnia niskie opóźnienia i bezstratne przesyłanie dźwięku na urządzeniach takich jak PS5, PC, Mac czy PlayStation Portal. Oprócz tego głośniki obsługują Bluetooth, co pozwala łączyć się jednocześnie z dwoma źródłami – na przykład korzystać z dźwięku gry poprzez PlayStation Link, a jednocześnie odtwarzać muzykę ze smartfona. W zestawie znajdzie się także adapter USB-C ułatwiający podłączenie sprzętu do komputerów i konsoli.

Sony Pulse Elevate

Głośniki wyposażono w akumulator, dzięki czemu mogą być używane nie tylko w konfiguracji biurkowej, ale także w podróży, np. w połączeniu z PlayStation Portal lub smartfonem. W komplecie znajdą się stacje ładujące, które umożliwią szybki powrót do ustawienia stacjonarnego.

Sony Pulse Elevate

Użytkownicy będą mieli możliwość personalizacji dźwięku – od regulacji korekcji (EQ), przez poziom głośności i sidetone, po wyciszanie mikrofonu – bezpośrednio w menu systemowym PS5 lub PC (funkcjonalność na komputerach zostanie wprowadzona po premierze). Konstrukcja głośników pozwala dodatkowo na ustawienie ich zarówno w pionie, jak i w poziomie, co ułatwia dopasowanie do konkretnego stanowiska.

Na sklepową premierę jeszcze poczekamy

Sprzęt ma trafić do sprzedaży w 2026 roku i będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej (Midnight Black) oraz białej (White). Szczegółowa data premiery i ceny nie zostały jeszcze ujawnione.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login