Sony prezentuje głośniki dla graczy. Działają nie tylko z PlayStation

Firma Sony zaprezentowała Pulse Elevate – pierwsze głośniki bezprzewodowe zaprojektowane specjalnie do grania. Nowy sprzęt zapewnia przestrzenny dźwięk, niskie opóźnienia i możliwość grania bez słuchawek. Na premierę będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Imprezy Sony State of Play zwykle kojarzą się z zapowiedziami nowych gier, takich jak Marvel's Wolverine. W tym roku podczas wydarzenia zaprezentowano również Pulse Elevate – pierwsze bezprzewodowe głośniki przygotowane z myślą o graczach, według zapewnień producenta.

Głośniki dla graczy

Każdy z głośników wyposażono w planarne przetworniki magnetyczne inspirowane rozwiązaniami studyjnymi, które zapewniają szerokie pasmo przenoszenia dźwięku. Na konsoli PlayStation 5 technologia ta współpracuje z systemem Tempest 3D AudioTech, co pozwala na precyzyjne odwzorowanie przestrzennych źródeł dźwięku w grach. Całość uzupełniają wbudowane woofery wzmacniające niskie tony, dzięki czemu brzmienie staje się pełniejsze.

W prawym głośniku umieszczono mikrofon z obsługą technologii redukcji szumów wspomaganej sztuczną inteligencją. Rozwiązanie to umożliwia prowadzenie rozmów głosowych bez konieczności zakładania słuchawek, ponieważ mikrofon automatycznie odfiltrowuje hałasy tła i poprawia wyrazistość mowy.

Przewodowo lub bezprzewodowo

Pulse Elevate wykorzystuje system łączności PlayStation Link, który zapewnia niskie opóźnienia i bezstratne przesyłanie dźwięku na urządzeniach takich jak PS5, PC, Mac czy PlayStation Portal. Oprócz tego głośniki obsługują Bluetooth, co pozwala łączyć się jednocześnie z dwoma źródłami – na przykład korzystać z dźwięku gry poprzez PlayStation Link, a jednocześnie odtwarzać muzykę ze smartfona. W zestawie znajdzie się także adapter USB-C ułatwiający podłączenie sprzętu do komputerów i konsoli.

Głośniki wyposażono w akumulator, dzięki czemu mogą być używane nie tylko w konfiguracji biurkowej, ale także w podróży, np. w połączeniu z PlayStation Portal lub smartfonem. W komplecie znajdą się stacje ładujące, które umożliwią szybki powrót do ustawienia stacjonarnego.

Użytkownicy będą mieli możliwość personalizacji dźwięku – od regulacji korekcji (EQ), przez poziom głośności i sidetone, po wyciszanie mikrofonu – bezpośrednio w menu systemowym PS5 lub PC (funkcjonalność na komputerach zostanie wprowadzona po premierze). Konstrukcja głośników pozwala dodatkowo na ustawienie ich zarówno w pionie, jak i w poziomie, co ułatwia dopasowanie do konkretnego stanowiska.

Na sklepową premierę jeszcze poczekamy

Sprzęt ma trafić do sprzedaży w 2026 roku i będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej (Midnight Black) oraz białej (White). Szczegółowa data premiery i ceny nie zostały jeszcze ujawnione.