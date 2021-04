Nie od dziś wiadomo, że rynek gier mobilnych to wielomiliardowy biznes, w który inwestuje coraz więcej spółek. Wygląda na to, że również japoński gigant planuje tworzyć gry na urządzenia mobilne.

Sony poszukuje osoby na stanowisko szefa działu gier mobilnych

Nie tak dawno informowaliśmy, że jedna z najbardziej dochodowych, a zarazem najpopularniejszych gier na urządzenia mobilne, trafi niebawem na konsolę PS5. Teraz wszystko wskazuje na to, że sytuacja się odwróci, bowiem zgodnie z ofertą pracy, która pojawiła się na bardzo popularnym forum ResetEra, japoński gigant poszukuje osoby, która byłaby odpowiedzialna za produkcję największych hitów Sony na urządzenia mobilne. Całą ofertę pracy możecie zobaczyć pod tym linkiem.

Trzeba przyznać, że taki ruch wydaję się być bardzo rozsądnym posunięciem ze strony Sony, biorąc pod uwagę problemy z dostępnością konsol na rynku, które mogą potrwać jeszcze cały rok. Wystarczy popatrzeć na inne produkcje, które już od dłuższego czasu dominują rynek gier mobilnych. Mowa oczywiście o takich grach, jak PUBG Mobile, Fortnite, Call of Duty: Mobile czy, chociażby wspomniane wcześniej Genshin Impact.

God of War czy The Last of Us na urządzenia mobilne? Miejmy nadzieję, że tak!

Jako szef działu gier mobilnych będziesz rozwijać strategię gier mobilnych dla PlayStation Studios oraz pomagać w budowaniu podstaw pod przyszłe możliwości rozwoju. Do Twoich zadań będzie również należało adaptowanie najpopularniejszych serii PlayStation na urządzenia mobilne.

W ogłoszeniu podano również, że nowy szef działu gier mobilnych będzie współpracował z zespołem kierowniczym PlayStation Studios w celu opracowania ścieżki rozwoju produktu na okres od 3 do 5 lat, więc nie ma co się spodziewać, aby nowe produkcje miały zadebiutować, chociażby w przyszłym roku.

Gry mobilne to ogromny, wart wiele miliardów dolarów sektor gier, a największe firmy zajmujące się grami już od kilku lat skupiają swoją uwagę na tym bardzo dochodowym rynku. Spośród największych producentów konsol, Nintendo jest jedną z odnoszących największe sukcesy firm działających na urządzeniach mobilnych dzięki partnerstwu z takimi studiami, jak chociażby Niantic, które stworzyło popularne na całym świecie Pokemon Go.

A Wy jakie gry od Sony chcielibyście zobaczyć na urządzeniach mobilnych? The Last of Us? God of War? A może Ghost of Tsushima? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: ResetEra

