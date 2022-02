Jeszcze smartfon czy już aparat? Xperia PRO-I zaciera granice pomiędzy tymi urządzeniami, a tak przynajmniej próbuje przedstawiać to Sony.

Ile kosztuje Xperia PRO-I w Polsce?

Sony udało się przetrwać na rynku smartfonów, na którym przez długie miesiące notowało wyłącznie straty. Taktyka polegająca na skupieniu się na kilku modelach rocznie okazała się trafna. Jednocześnie mówimy tu o propozycjach wyłącznie ze średniego i najwyższego segmentu. Zdecydowanie najwyżej w hierarchii stoją Xperia Pro z 2020 roku, a zwłaszcza Xperia PRO-I z 2021 roku. Ta ostatnia dotarła teraz do Polski.

Trzymacie się? Xperia PRO-I została wyceniona na 8399 złotych. Smartfon oferowany jest w salonach Sony Centre, a także za pośrednictwem ich oficjalnej strony internetowej. Raczej nie pojawi się w popularnych marketach z elektroniką, gdzie pewnie i tak mało go byłby nim zainteresowany.

Czy wysoka cena jest tutaj czymkolwiek uzasadniona?

Większości osób celujących we flagowy smartfon Sony mogłoby zaoferować obecnie Xperię 1 III. Też z zeszłego roku, którą swojego czasu testowaliśmy. Jeśli natomiast jakkolwiek zasadne są określenia mówiące o smartfonach dla profesjonalistów, Xperia PRO-I jest jednym z nich. Ukierunkowanych na osoby zajmujące się fotografią. Konfiguracja głównego aparatu prezentuje się następująco:

szerokokątny: 12 Mpix, 24 mm, 1.0", f/2.0 - 4.0, z optyczną stabilizacją obrazu

ultraszerokokątny: 12 Mpix, 16 mm, 1/2.5", f/2.2

tele: 12 Mpix, 50 mm, 1/2.9", f/2.4, zoom x2, z optyczną stabilizacją obrazu

czujnik 3D iToF

Główny, duży przetwornik typu 1.0 został podobno zbudowany na bazie przetwornika z aparatu Sony RX100 VII. To jednak tylko wierzchołek. Sony zachwala tutaj również procesor obrazu BIONZ X, a także elementy sterujące i ustawienia, które są zainspirowane aparatami Sony Alpha. Nie brakuje zresztą możliwości wykorzystania smartfona jako zewnętrznego monitora właśnie do aparatu Sony Alpha. Zastosowano tu również optykę ZEISS Tessar z powłoką przeciwodblaskową. Smartfon obsługuje 12-bitowy format RAW i ma fizyczny przycisk spustu migawki. Filmy mogą być rejestrowane w jakości 4K HDR do 120 kl./s.

Specyfikacja Xperia PRO-I topowa w każdym elemencie?

Dla porządku wypada również wspomnieć o pozostałych elementach specyfikacji. Tu mamy do czynienia z wieloma nawiązaniami do wspomnianej Xperii 1 III. Producent postawił na 6,5-calowy ekran OLED o wysokiej rozdzielczości 1644 x 3840 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz, a także na procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G, 12 GB RAM i 512 GB rozszerzalnej pamięci wewnętrznej.

Na pokładzie znalazł się też komplet modułów łączności bezprzewodowej w nowych, szybkich standardach. Kupujący może liczyć też na system Android 11, dobre zaplecze audio i baterię 4500 mAh z ładowaniem 30W, więc tu akurat bez rewelacji. Wszystko zamknięto w szklanej i wodoszczelnej (IP68) obudowie.

Źródło: Sony | Xperia