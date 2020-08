Oficjalnie potwierdzono dziś, że najbliższe State of Play odbędzie się w nadchodzący czwartek, 6 sierpnia. Sony wyjątkowo odkryło sporo kart, przedstawiono bowiem ogólny zarys pokazu.

I okazuje się, że będzie on dedykowany przede wszystkim graczom liczącym jeszcze na nowości na obecną generację sprzętu. Gracze zainteresowani tytułami na PlayStation 5 nie będą zadowoleni. W oficjalnym komunikacie widnieje wyraźna informacja, iż nie pojawią się duże ogłoszenia na tę konsolę. Można będzie zobaczyć jedynie wzmianki odnoście gier indie, które prezentowano w czerwcu.

State of Play returns Thursday at 1:00pm Pacific!



What to expect:

▪️ A focus on upcoming PS4 & PS VR games

▪️ A few quick check-ins on third-party and indie games from June’s PS5 showcase

▪️ No big PS5 announcements!



Tune-in details: https://t.co/kgrDFZsHd2 pic.twitter.com/9AIPFnh3CT