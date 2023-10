Firma Lamax przedstawia Sounder2 Play. Nowy mobilny głośnik o mocy 24 W wyceniono na 236 złotych.

W porównaniu do swojego poprzednika, modelu Sounder Play, nowa wersja jest mniejsza i lżejsza, co ułatwia jej przenoszenie. Dodatkowo przenośny głośnik od Lamax spełnia standard wodoszczelności IP67, co oznacza, że sprzęt jest odporny na działanie pyłu, śniegu i rozpryskującej się wody.

Technologia LAMAX Beat Bass ma zapewniać dobrej jakości brzmienie niskich, średnich i wysokich tonów. Ponadto znajdziemy tu mikrofon do rozmów. Bateria pozwala na korzystanie z głośnika bez konieczności podłączania go do źródła zasilania do 24 godzin.

Łączność i efekty wizualne w Lamax Sounder2 Play

Urządzenie ładuje się za pomocą złącza USB-C. Bluetooth 5.3 pozwala na sterowanie playlistą z odległości do 18 metrów. Funkcja Lamax BeatShare umożliwia natomiast sparowanie dwóch głośników tej samej marki.

Sounder2 Play ma pięć trybów oświetlenia, które automatycznie synchronizują się z rytmem muzyki. Dzięki temu nowy głośnik ma zapewnić nie tylko dobrą jakość dźwięku, ale i niepowtarzalną atmosferę.

Cena

Urządzenie można nabyć na stronie producenta. Kosztuje tam 236 złotych.

źródło: materiały prasowe