Udane lądowanie załogowej kapsuły SpaceX Dragon to z pewnej perspektywy wydarzenie bez precedensu w historii załogowych lotów kosmicznych. Wcześniej bowiem, kapsuły wracały na Ziemię z nie więcej niż trzema astronautami na pokładzie.

Załogowe loty kosmiczne mają bogatą i długa historię, jednak wciąż wiele rzeczy dzieje się podobnie jak kiedyś. Owszem dysponujemy nowoczesnymi komputerami, rakietami, o jakich NASA kiedyś mogła tylko pomarzyć, ale właśnie na ziemię powrócił załogowy SpaceX Dragon wodując w zatoce Meksykańskiej u wybrzeży Florydy z załogą misji SpaceX Crew-1.

Lądowaliśmy w czasach wahadłowców, SpaceX Dragon to powrót do wodowania

To wodowanie to element, który wciąż przypomina nam, że załogowe loty wciąż są w powijakach. Owszem gdy przypomnimy sobie loty wahadłowców, to przecież one lądowały jak szybowce niosąc na pokładzie nawet 8 osób (tyle liczyła misja STS-61-A), ale ich czasy to już przeszłość. Na plus w przypadku Dragona trzeba zaliczyć fakt, że można go użyć ponownie, czego nie da się powiedzieć o kapsułach Sojuz.



Załoga w trakcie treningu jeszcze przed lotem na MSK. Wtedy nie spodziewała się, że przyjdzie im lądować nocą

Dziś mamy loty SpaceX Dragon, niedługo będziemy mieć Oriona, które są przystosowane do wodowania w oceanie. Rosyjskie i radzieckie kapsuły Sojuz mają znacznie twardsze lądowanie, gdyż kończą podróż na stepach Kazachstanu. Tak właśnie powróciła niedawno reszta Ekspedycji 64 na MSK.

W ciągu ostatnich minut przed przyziemieniem lub wodowaniem kapsuła wytraca prędkość dzięki spadochronom. Tak, by w powierzchnię Ziemi uderzyć z prędkością nie przekraczającą 30 kilometrów na godzinę. To wciąż silne zderzenie, ale coś co załoga jest w stanie przetrwać bez uszczerbku.

Pierwsza kapsuła z czterema osobami na pokładzie

Powrót misji SpaceX Crew-1, która 17 listopada 2020 roku wyruszyła na Międzynarodową Stację Kosmiczną (pojazd był zadokowany do stacji przez 165 dni), jest też pierwszym w historii wodowaniem kapsuły z czterema osobami na pokładzie. Poprzedni SpaceX Demo-2 niósł tylko dwójkę astronautów. Kolejny SpaceX Crew-2, a potem SpaceX Crew-3 powrócą znów z czwórką.



Szczęśliwi już na Ziemi

Jest to możliwe dzięki konstrukcji załogowego pojazdu SpaceX Dragon, która w obecnej konfiguracji umożliwia zabranie 4 osób na orbitę. Rosyjskie Sojuzy maja co najwyżej trzy miejsca w, co trzeba przyznać, mniej komfortowych warunkach.

Również wcześniejsze kapsuły amerykańskie, a to oznacza cofnięcie się do czasów programu Apollo, umożliwiały jedynie lot trójki astronautów. Pierwsze w historii załogowe pojazdy miały tylko jedno miejsce. Różnice dotyczą zresztą nie tylko liczby miejsc, ale też zdolności do podtrzymania życia załogi przez określony czas, a także przygotowania do spędzenia w kosmosie określonego czasu jako pojazd zadokowany do Stacji Kosmicznej.

Pierwsze nocne wodowanie od 1968 roku - zobacz przebieg na wideo

Powrót załogi SpaceX Crew-2 zakończył się sukcesem o godzinie 8:56 2 maja 2021 roku. W Polsce, gdyż w USA była jeszcze noc. Ostatnie wodowanie nocą miało miejsce jeszcze w 1968 roku, gdy na Ziemię powróciła załoga Apollo 8.

Z kosmosu powrócili, Mike Hopkins, Victor Glover, Soichi Noguchi oraz Shannon Walker. Udane lądowanie możemy obejrzeć na transmisji wideo. Początkowo załoga miała wrócić już 29 kwietnia, ale niesprzyjająca pogoda zmusiła kontrolę lotu do przesunięcia momentu opuszczenia MSK.

Nazwa pojazdu Dragon, który wodował brzmi Resilience czyli sprężystość. Dość dobrze oddaje charakter lądowania jaki miał pojazd SpaceX. Kapsuła zostanie odzyskana i wykorzystana do kolejnej załogowej misji na MSK.

Źródło: SpaceX, inf. własna, fot: NASAHQ

