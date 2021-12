Wszyscy fani Spider-Mana z niecierpliwością czekają na nadchodzącą premierę. W weekendowy wieczór ukazały się krótkie klipy zapowiadające film. Czy jesteście ciekawi? Więcej informacji poniżej.

Premiera tuż za rogiem

Tydzień przed premierą, w sieci pojawiły się dwa nowe klipy do długo wyczekiwanego filmu Sony Pictures i Marvel Studios z Tomem Hollandem w roli głównej. Opublikowane materiały zawierają wiele nowych scen filmowych, w tym spojrzenie na scenę otwierającą. Producenci zapowiadają coś, czego ludzie wcześniej nie widzieli, a w MCU są sposoby, dzięki którym może wydarzyć się wiele niesamowitych rzeczy. Premiera już w piątek, tj. 17 grudnia.

Niesamowite zainteresowanie premierą

Bilety na film Spider-Man: No Way Home miały trafić do sprzedaży w poniedziałek o północy. Kilka minut po tym, jak zostały one po raz pierwszy umieszczone na stronach internetowych, serwery nie wytrzymały. W ciągu kilku minut platformy sprzedaży biletów dla AMC, Regal i Fandango zostały chwilowo wyłączone. Większość stron internetowych – jak można się było spodziewać – nadal ma problemy z połączeniem.

Wybieracie się do kina na premierę filmu? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Sony Pictures