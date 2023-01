Spotify swoim użytkownikom oferuje ciekawą opcję - każdy wielbiciel muzyki ma teraz szansę wybrać utwory na podstawie zadanych pytań, a następnie zamknąć je w wirtualnej butelce. Listę będzie można ponownie sprawdzić dopiero za rok.

Kapsuła czasu Spotify

Spotify to bez wątpienia jeden z najlepszych muzycznych serwisów streamingowych. Działa na każdym urządzeniu, zapewniając bogatą bibliotekę utworów oraz możliwość komponowania własnych playlist. W serwisie pojawiła się ostatnio nowa funkcja, która pozwala na stworzenie nietypowego zestawienia piosenek. Playlist for the Future pozwala na przygotowanie krótkiej listy utworów, opartej na odpowiedziach na trzy lub więcej pytań. Będzie ona przechowywana do stycznia 2024 roku.

Wiemy, że masz kilka piosenek, które oddają Twój nastrój. Nowe interaktywne doświadczenie w aplikacji rejestruje to, kim jesteś muzycznie w tej chwili, a następnie pozwala ponownie odwiedzić rok później twoje muzyczne ja z 2023 roku.

Aby stworzyć swoją kapsułę czasu, należy najpierw wybrać formę, w jakiej playlista ma się znajdować. Może to być np. pluszak, zwyczajna butelka czy śniadaniówka.

Następnie trzeba odpowiedzieć na kilka pytań, wybierając odpowiedni utwór.

Po potwierdzeniu wybranych utworów (jest to ostateczne - playlisty nie można później edytować!) Spotify zamknie je w kapsule na cały rok.

Jak wam się podoba nowa funkcja Spotify? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: spotify